ای سی سی:ترسیلات زر کیلئے100ارب تک کی مرااعاتی سکیم ختم کرنے کا فیصلہ
سکیم مالی سال 2027 تک مرحلہ وار ختم کی جائیگی، فرٹیلائزر پلانٹس کو ماڑی گیس فیلڈ سے گیس فراہمی کی منظوری گردشی قرضہ سیٹلمنٹ کیلئے 659 ارب سے زائد حکومتی ضمانت کے اجرا کی بھی منظوری ،وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس
اسلام آباد (مدثر علی رانا) اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں مالی سال 2027 کے ترسیلات زر کے لیے 100 ارب روپے تک کی مراعاتی سکیم ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے فی ٹرانزیکشن 20 ریال مقرر کیے تھے ، اب ترسیلات زر کے لیے کم از کم 200 ڈالر کی ٹرانزیکشن پر 20 ریال منی ٹرانسفر آپریٹرز کو ادا کیے جا رہے تھے ۔ گزشتہ سال یہ مراعات 20 سے 35 ریال فی ٹرانزیکشن تک تھیں جس کے باعث مراعاتی پیکیج کا حجم بڑھ کر 125 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا۔روپیہ کی قدر میں کمی سے منی آپریٹر چارجز میں اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف نے ترسیلات زر سکیم پر حکومتی اخراجات پر اعتراض کیا تھا تاہم مرکزی بینک نے سکیم ختم کرنے کی مخالفت کی۔ اجلاس میں کھاد ساز اداروں کو ماری گیس فیلڈ سے گیس کی فراہمی اور قیمتوں کے تعین کی بھی منظوری دی گئی۔وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں سکیم کے مرحلہ وار خاتمے سے ترسیلات میں استحکام برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔
مرکزی بینک نے تجویز دی کہ فوری خاتمے سے ترسیلات متاثر ہوں گی جس سے فورم نے اتفاق کیا اور فیصلہ کیا کہ سکیم مالی سال 2027 تک مرحلہ وار ختم کی جائیگی۔اجلاس میں گردشی قرضوں کے تصفیے کے لیے 659 ارب روپے سے زائد کی حکومتی ضمانت کے اجرا کی منظوری دی گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق 1.2 ٹریلین روپے کے گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے پاور ہولڈنگ لمیٹڈ کے قرض اور آئی پی پیز کی ادائیگیوں کے لیے حکومتی گارنٹی دی گئی۔ وزارت خزانہ کو ایل او سی جاری کرنے اور وزارت توانائی کو پاور ہولڈنگ لمیٹڈ کے قرضے کی سیٹلمنٹ پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ای سی سی نے نیوکلیئر اور سرکاری پاور پلانٹس کے واجبات کی ادائیگی کی بھی منظوری دی۔ یہ تجاویز وزیراعظم کی تشکیل کردہ پاور سیکٹر ریفارمز ٹاسک فورس نے دی تھیں۔ اجلاس میں وزارت قومی غذائی تحفظ کے فنڈز کی ری الاٹمنٹ اور زرعی تحقیقی منصوبوں کے لیے فنڈز کی منتقلی کی منظوری بھی دی گئی۔وزارت میری ٹائم افیئرز کی پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل (PIBT) کے استعمال سے متعلق سمری مؤخر کر دی گئی۔ وزارت نے کاپر، گولڈ، منرلز اور دیگر قدرتی وسائل کی برآمدات کے لیے PIBT کے استعمال کی اجازت مانگی تھی۔ فورم نے متعلقہ وزارت کو مؤثر فریم ورک دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت کی۔مزید برآں وزارت داخلہ کو پی ڈبلیو ڈی کے منتقل شدہ عملے کی تنخواہوں کے لیے اکتوبر 2025 سے جون 2026 تک 96 کروڑ روپے کی تکنیکی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ رواں سہ ماہی کی ادائیگی کی اجازت دیتے ہوئے سی ڈی اے سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔