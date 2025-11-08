21افسروں کی گریڈ 20میں ترقی ،8ایس پی،6اے ایس پی تبدیل
وزیراعلیٰ مریم نواز کی منظوری کے بعد محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے ترقیوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ایس پی اخلا ق اللہ تارڑکینٹ ،شہربانونقوی ماڈل ٹاؤن آپریشنز تعینات، پی پی ایس سی کے 5اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کوترقی مل گئی
لاہور(اپنے نامہ نگارسے ،کرائم رپورٹر ،خبرنگار) پنجاب حکومت نے 21 افسروں کو گریڈ 19 سے گریڈ 20میں سیکرٹری اور کمشنر ڈویژن کے عہدے پر ترقی دیدی جبکہ آئی جی پنجاب نے 14پولیس افسروں کا تبادلہ کردیا۔محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے نوٹیفکیشن کے مطابق گریڈ 20میں ترقی پا کرسیکرٹری اور کمشنرڈویژن بننے والوں میں رضوانہ نوید ،عمر فاروق علوی ،فخر الاسلام ڈوگر ، محمد شہباز حسین ، طارق محمود ، فاروق منظور ، محمد اسد ،محمد ارشد بیگ ، محبوب احمد ، فیصل فرید ،مہر خالد احمد، محمد امین اویسی ،شاہد حسین ، محمد شاہد ،نادیہ شفیق ، نوید شہزاد مرزا ، محمد تنویر مجید ،امتیاز احمد، صدف ظفر ، افتخار علی اورذوالفقار علی شامل ہیں ۔وزیراعلیٰ مریم نواز کی طرف سے منظوری دئیے جانے کے بعد ترقی کا نوٹیفکیشن جاری کردیاگیا۔
نعیم اقبال سید، سید ساجد ترمذی ، خالد یامین ،وسیم عباس ، محمد آصف ، ریحانہ فرحت ، امجد بشیر ،آفتاب احمد ،محمد سیف انور جھپہ ،محمد فاروق رشید ، ڈاکٹر خرم شہزاد اورشفق سلیم کو تکنیکی بنیادوں پر ترقی کیلئے رد کردیاگیا۔دوسری طرف آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 8ایس پیز اور 6اے ایس پیز تبدیل کردئیے ، اخلاق اللہ تارڑ کو ایس پی کینٹ آپریشنز،شہر بانو نقوی کو ایس پی آپریشنز ماڈل ٹاؤن ،بشرا نصار کو ایس پی ایڈمن انویسٹی گیشن ،راحیلہ اقبال کو ان پے سکیل پر ایس پی انویسٹی گیشن کینٹ ،زینب ایوب کو ان پے سکیل پر ایس پی انویسٹی گیشن اٹک ،محمد نبیل کوایس پی رائٹ مینجمنٹ فورس لاہور ،انعم شیر کو ان پے سکیل پر ایس پی صدر راولپنڈی تعینات کردیاگیاجبکہ ایس پی انویسٹی گیشن صدر راولپنڈی جویریہ جمیل کو آئی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیاگیاہے ۔
کشمالہ فاروق کو اے ایس پی آپریشنز ماڈل ٹاؤن لاہور ،علی احمدکو اے ایس پی کمالیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ،خاتون افسر بریرا بلو کو اے ایس پی آپریشنز ڈیفنس ،بشریٰ عزیز کو اے ایس پی آپریشنز راولپنڈی ،عبدالغفار کو اے ایس پی سٹی بہاولپور اوردانیال خان کو اے ایس پی نیو ٹاؤن راولپنڈی تعینات کیاگیاہے ۔ چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن (پی پی ایس سی )لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز کی منظوری کے بعد 5 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی ڈپٹی ڈائریکٹر جبکہ 4 سینئر سکیل سٹینوگرافرز کو پرائیویٹ سیکرٹری کے عہدے پر ترقی دیدی گئی، 3 افسر وں کو ترقی نہیں دی گئی۔ جاری نوٹیفکیشن کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نذیر احمد، عبداللہ راشد، خرم امتیاز، محمد ظریف اور محمد عاصم شیخ کو ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے ،اسی طرح سینئر سکیل سٹینو گرافر فائزہ انور، اقصٰی، عدیلہ اشرف اور حافظ طیب رانا کو پرائیویٹ سیکرٹری کے عہدے پر ترقی دی گئی ، نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ۔