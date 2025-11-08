عدالت:کلاکوٹ تھانے میں شہری کی ہلاکت حراستی قتل قرار
کراچی (کورٹ رپورٹر)کلاکوٹ پولیس سٹیشن میں زیر حراست شہری کی ہلاکت کو عدالت نے حراستی قتل قرار دے دیا۔ عدالت نے واقعہ کی مزید غیرجانبدارانہ تحقیقات وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔
جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نعیم اختر نے اغوا اور قتل بالسبب کے مقدمے میں پولیس چالان ناقص قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ پولیس نے دانستہ طور پر اپنے ہی اہلکاروں کو بچانے اور نجی افراد کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 12 مارچ 2025 کو سکندر نامی شخص کو موٹر سائیکل چوری کے الزام میں چند افراد نے پکڑ کر پولیس سٹیشن کلاکوٹ کے حوالے کیا، تاہم پولیس نے اسے بغیر کسی طبی معائنے کے غیرقانونی طور پر لاک اپ میں بند رکھا۔ 13 مارچ کو دوپہر کے وقت حالت بگڑنے پر اسے سول اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا۔ مجسٹریٹ کی تیار کردہ ابتدائی انکوائری رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا کہ متوفی کے جسم پر متعدد تشدد کے نشانات پائے گئے ، جن میں سر، چہرے ، ٹانگوں اور کمر پر سخت ضربات شامل تھیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نمبر 51/2025 کے مطابق سکندر کی موت اندرونی خون بہنے اور جسمانی چوٹوں سے ہونے والے ہیموریجک شاک کے باعث ہوئی۔