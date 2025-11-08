پیپلزپارٹی کی سی ای سی کی اندرونی کہانی
کراچی (سٹاف رپورٹر)پیپلزپارٹی کی سی ای سی کی اندرونی کہانی ۔ بیورو کریٹس کی دہری شہریت ختم کرنے پر پیپلزپارٹی میں الگ الگ آرا ہیں۔
ذرائع کے مطابق متعدد رہنما چاہتے تھے کہ سیاستدانوں کی طرح بیوروکریٹس کی بھی دہری شہریت ختم ہو،مجوزہ آئینی ترمیم کے تحت بیوروکریٹس کو 6 ماہ میں دہری شہریت ختم کرنی ہے ۔ پیپلزپارٹی کے بعض رہنماؤں نے دہری شہریت کے حق میں رائے دی۔ ذرائع نے بتایا کہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے اختیارات کی بحالی کی مجوزہ شق پر سیر حاصل بحث ہوئی،ایگزیکٹو مجسٹریٹ اختیارات کی بحالی کے حوالے سے شق پر بات کی جائے گی۔