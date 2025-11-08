صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ خزانہ پنجاب466ارب کی ریکوری کرنے میں ناکام :آڈٹ رپورٹ

  • پاکستان
محکمہ خزانہ پنجاب466ارب کی ریکوری کرنے میں ناکام :آڈٹ رپورٹ

لاہور (سیاسی نمائندہ)محکمہ خزانہ پنجاب 466 ارب روپے کی ریکوری میں ناکام رہا ہے ، آڈٹ رپورٹ 2024-25 ء کے مطابق صوبائی کنسولیڈیٹڈ فنڈ کو اربوں روپے کے نقصان کا خطرہ لاحق ہے۔

 فنانس ڈیپارٹمنٹ کے آڈٹ 2023-24 ئمیں سنگین مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں جس کے مطابق حکومتی اداروں اور کمپنیوں سے واجبات کی ریکوری نہیں کی گئی۔ ڈسکوز نے پنجاب حکومت کو بجلی ڈیوٹی کی مد میں 82 ارب روپے ادا نہیں کئے ، مختلف سرکاری اداروں کو اضافی ٹرانسفرز کی شکل میں 177 ارب روپے کی رقم واپس نہ آ سکی،کمرشل بینکوں میں 44 ارب روپے کے سرکاری فنڈز بغیر استعمال کے پڑے رہے جبکہ اداروں اور کمپنیوں کو دئیے قرضوں میں سے مجموعی طور پر 70 ارب روپے کے قریب وصولی نہیں ہو سکی۔ رپورٹ کے مطابق قادرآباد کوئلہ پاور پراجیکٹ کیلئے دئیے گئے ایک ارب روپے سے زائد رقم اور سود کی ادائیگی بھی نہ ہو سکی۔ 30 جنوری 2025 کو ہونے والی ڈی اے سی میٹنگ میں بھی متعلقہ حکام جواب دینے میں ناکام رہے ۔آڈٹ رپورٹ میں ذمہ داروں کے تعین اور فوری کارروائی کی سفارش کرتے کہا گیا ہے کہ تمام واجبات اور منافع فوری طور پر سرکاری خزانے میں جمع کرائے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کترینہ کیف اور وکی کوشل کے ہاں بیٹے کی پیدائش

رشمیکا مندانا اور وجے دیورا کونڈا کی شادی کی تیاریاں

فرح خان کیساتھ ہراسانی کا واقعہ، ٹوئنکل کھنہ کی بھی تصدیق

میرا ایوارڈز پر نہیں فرشتوں اور آخرت پر ایمان :زاہد احمد

عوامی تنقیدوتنگ نظری کی وجہ سے پاکستان چھوڑا: سامعہ حجاب

تینوں خانزمیں سے شاہ رخ سب سے زیادہ مقبول : انوراگ کشیپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak