محکمہ خزانہ پنجاب466ارب کی ریکوری کرنے میں ناکام :آڈٹ رپورٹ
لاہور (سیاسی نمائندہ)محکمہ خزانہ پنجاب 466 ارب روپے کی ریکوری میں ناکام رہا ہے ، آڈٹ رپورٹ 2024-25 ء کے مطابق صوبائی کنسولیڈیٹڈ فنڈ کو اربوں روپے کے نقصان کا خطرہ لاحق ہے۔
فنانس ڈیپارٹمنٹ کے آڈٹ 2023-24 ئمیں سنگین مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں جس کے مطابق حکومتی اداروں اور کمپنیوں سے واجبات کی ریکوری نہیں کی گئی۔ ڈسکوز نے پنجاب حکومت کو بجلی ڈیوٹی کی مد میں 82 ارب روپے ادا نہیں کئے ، مختلف سرکاری اداروں کو اضافی ٹرانسفرز کی شکل میں 177 ارب روپے کی رقم واپس نہ آ سکی،کمرشل بینکوں میں 44 ارب روپے کے سرکاری فنڈز بغیر استعمال کے پڑے رہے جبکہ اداروں اور کمپنیوں کو دئیے قرضوں میں سے مجموعی طور پر 70 ارب روپے کے قریب وصولی نہیں ہو سکی۔ رپورٹ کے مطابق قادرآباد کوئلہ پاور پراجیکٹ کیلئے دئیے گئے ایک ارب روپے سے زائد رقم اور سود کی ادائیگی بھی نہ ہو سکی۔ 30 جنوری 2025 کو ہونے والی ڈی اے سی میٹنگ میں بھی متعلقہ حکام جواب دینے میں ناکام رہے ۔آڈٹ رپورٹ میں ذمہ داروں کے تعین اور فوری کارروائی کی سفارش کرتے کہا گیا ہے کہ تمام واجبات اور منافع فوری طور پر سرکاری خزانے میں جمع کرائے جائیں۔