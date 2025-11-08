دو رورزہ بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس منگل سے شروع ، 40 سے زائد ممالک کے رہنما شرکت کرینگے
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے )اسلام آباد میں بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس کے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں ، دنیا کے 40 سے زائد ممالک کے رہنما شرکت کریں گے ،کانفرنس 11 تا 12 نومبر کو اسلام آباد میں ہوگی ۔
چیئرمین سینیٹ اور انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس (ISC) کے بانی چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کے ویژن اور رہنمائی کے مطابق تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ۔چیئرمین سینیٹ کے میڈیا ایڈوائزر میاں خرم رسول نے بتایا کہ چیئرمین سینیٹ خود روزانہ کی بنیاد پر کانفرنس کی تیاریوں اور انتظامی امور کا جائزہ لے رہے ہیں ، سپیکرز کانفرنس پاکستان کے لئے ایک تاریخی اور سفارتی سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے ۔