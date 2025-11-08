اسلام آبادہائیکورٹ کے تیسرے فلور پروفاقی شرعی عدالت کی منتقلی کاامکان
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے ) آئین کی 27ویں مجوزہ ترمیم کے بعد ملک میں آئینی عدالت کے قیام اور اس کی ممکنہ جگہ کے انتخاب سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ۔
ذرائع کے مطابق، ترمیم کے بعد نئی آئینی عدالت کو وفاقی شریعت کورٹ کی جگہ منتقل کرنے کی تجویز زیرِ غور ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت کے تیسرے فلور کو خالی کرانے کا عمل جاری ہے جہاں فیڈرل شریعت کورٹ کی منتقلی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔تیسرے فلور سے عدالت کا سامان دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل جاری ہے ، جس کوممکنہ انتظامی تبدیلیوں کی تیاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ۔