سپریم کورٹ:مجوزہ27 ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواست دائر
ترمیم منظور ہو گئی تو اعلیٰ عدلیہ آئینی معاملات سننے سے محروم ہو جائیں گی،موقف بینچ کی عدم دستیابی، 26ویں ترمیم کیخلاف درخواستوں پر10نومبرکی سماعت موخر
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ میں مجوزہ ستائیسویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے ۔ سینئر وکیل بیرسٹر علی طاہر کی جانب سے آرٹیکل 184(3)کے تحت جمع کرائی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ ترمیم اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات کو متاثر کرے گی، آرٹیکل 184(3)اور 199 کے تحت عدالتی جائزے کے اختیارات آئین کا بنیادی ستون ہیں، جنہیں ختم، معطل یا کسی متوازی نظام سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار کے مطابق اگر ترمیم منظور ہو گئی تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس آئینی معاملات سننے کے اختیار سے محروم ہو جائیں گی، جس سے عدالتی نظام مفلوج اور عدالتیں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ استدعاہے کہ سپریم کورٹ اپنے اور ہائی کورٹس کے دائرہ اختیار کا تحفظ کرے ،دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم کیخلاف دائر درخواستوں پر دس نومبر کی سماعت موخر کر دی گئی ہے ،سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کے نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ سپر ٹیکس اور 26ویں آئینی ترمیم کیخلاف دائر درخواستیں ڈی لسٹ کر دی گئی ہیں، بینچ کی عدم دستیابی کے باعث سماعت موخر کی گئی ہے ،یاد رہے آئینی بینچ نے مقدمات دس نومبر کو دوبارہ مقرر کرنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔