آرٹیکل 140 اے میں ترمیم جے یو آئی کا بھی متحدہ کی حمایت سے انکار
کراچی (سٹاف رپورٹر) آرٹیکل 140 اے سے متعلق آئینی ترمیم پر ایم کیوایم کو مدد نہ مل سکی، جے یو آئی نے بھی حمایت سے انکار کردیا۔
ذرائع کے مطابق ایم کیوایم نے مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کے لیے حمایت مانگی تھی۔ جے یو آئی نے کہا کہ آرٹیکل 140 اے سے متعلق آئینی ترمیم کو 27 ویں ترمیم سے الگ کردیں، ایم کیوایم اگر الگ سے آئینی ترمیم لائے تو حمایت کریں گے ،ہم بااختیار مقامی حکومتوں اور بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ کے مخالف نہیں ہیں۔ پیپلزپارٹی کے مطابق حکومت سے جو ڈرافٹ ملا ہے اس میں آرٹیکل 140 اے سے متعلق شق شامل نہیں ہے ۔ وزیراعظم نے ایم کیوایم کو آرٹیکل 140 سے متعلق ترمیم کی یقین دہانی کرائی ہے ۔