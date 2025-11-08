صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرملکی تعیناتی ،پاک بحریہ کابحری جہازپی این ایس سیف مالے کی بندرگاہ پر پہنچ گیا

  • پاکستان
غیرملکی تعیناتی ،پاک بحریہ کابحری جہازپی این ایس سیف مالے کی بندرگاہ پر پہنچ گیا

راولپنڈی (اے پی پی)پاک بحریہ کابحری جہازپی این ایس سیف اپنی جاری غیر ملکی تعیناتی کے سلسلے میں مالے کی بندرگاہ پر پہنچا، بندرگاہ پہنچنے پر جہاز کا مالدیپ کے حکام کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔

آئی ایس پی آرکے مطابق دورے کے دوران مشن کمانڈرنے مالدیپ کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں اور پاکستان کے ہائی کمیشن کا بھی دورہ کیا۔ پی این ایس سیف نے مالدیپ کوسٹ گارڈزکے جہازوں کے ساتھ ایک مشترکہ بحری مشق (پاسیکس)میں حصہ لیا۔ 

