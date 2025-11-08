صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این سی سی آئی اے کے گرفتار 7 افسر وں کے جسمانی ریمانڈ کا تحریری فیصلہ جاری

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر )جوڈیشل مجسٹریٹ ضلع کچہری نعیم وٹو نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے )کے گرفتار 7 افسر وں کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کردیا۔

عدالتنے فیصلے میں لکھا کہ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملز موں سے پہلے ریمانڈ میں 4 کروڑ 25 لاکھ سے زائد کی رقم ریکور ہوئی ، ملزم شعیب ریاض کا مزید تفتیش کیلئے دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ،8 نومبر کو دوبارہ عدالت پیش کیا جائے ،سرفراز چودھری ، مجتبیٰ ،علی رضا ،عثمان سمیت 7 ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جاتا ہے ، انہیں 20 نومبر کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے ، ملزموں پر رشوت اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا الزام ہے ۔

