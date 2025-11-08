این سی سی آئی اے کے گرفتار 7 افسر وں کے جسمانی ریمانڈ کا تحریری فیصلہ جاری
لاہور(کورٹ رپورٹر )جوڈیشل مجسٹریٹ ضلع کچہری نعیم وٹو نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے )کے گرفتار 7 افسر وں کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کردیا۔
عدالتنے فیصلے میں لکھا کہ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملز موں سے پہلے ریمانڈ میں 4 کروڑ 25 لاکھ سے زائد کی رقم ریکور ہوئی ، ملزم شعیب ریاض کا مزید تفتیش کیلئے دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ،8 نومبر کو دوبارہ عدالت پیش کیا جائے ،سرفراز چودھری ، مجتبیٰ ،علی رضا ،عثمان سمیت 7 ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جاتا ہے ، انہیں 20 نومبر کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے ، ملزموں پر رشوت اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا الزام ہے ۔