صوبائی مینجمنٹ سروس امتحان ،سروسز اور جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کیلئے 47امیدوارکامیاب
لاہور(خبر نگار،اپنے سٹاف رپورٹر سے ) پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پنجاب کے سب سے بڑے امتحان پی ایم ایس(صوبائی مینجمنٹ سروس) کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ،گزشتہ روز 67اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان کیاگیا۔
سروسز اور جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کیلئے 47امیدوارکامیاب قرارپائے ،جن میں صفی اللہ طارق، سید احسن عبداللہ، فاطمہ اکبر، مقدس فاطمہ، فاطمہ خالد، شاہ نواز، ہمنہ اشرف، عمیر اسلم اور دیگر شامل ہیں۔ محکمہ ایکسائز، ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈیپارٹمنٹ میں 8 امیدواروں علی احتشام ملک، جویریہ یونس، بدر الدین شہریار، حفصہ اقبال، احمد وقاص ظفر، ہُما انجم، ساجد رحیم اور احمد رضا کی تقرریوں کی سفارش کی گئی ہے ۔ اقلیتوں کے کوٹے پر مختص 12 اسامیاں غیر مسلم امیدواروں کی عدم دستیابی کے باعث خالی رہ گئیں۔