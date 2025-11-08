صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کیخلاف کیس میں محمدعلی مرزاکو فریق بننے کی اجازت

  • پاکستان
اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کیخلاف کیس میں محمدعلی مرزاکو فریق بننے کی اجازت

اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے انجینئر مرزا محمد علی کی اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے خلاف دائر مرکزی کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست منظور کر لی۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ آپ نے تو صرف سادہ درخواست دی ہے ، اس کے ساتھ کوئی مواد منسلک نہیں کیا، اس پر درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ مرکزی کیس کے تمام کاغذات پہلے ہی جمع ہیں، ہم صرف فریق بننے کی اجازت چاہتے ہیں، عدالت نے انجینئر مرزا محمد علی کوکیس میں فریق بننے کی اجازت دیتے ہوئے سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں تیزی،انڈیکس 496پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر کی نسبت روپیہ مزید تگڑا،سونے کی قیمت میں استحکام

فوری کرشنگ سے چینی کی قیمت میں 80روپے کلو کمی ممکن

چین کی تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش

ٹیرر فنانسنگ کا خاتمہ کرنا ناگزیر ہے ،میاں زاہد

جے ایس بینک نے بہترین پرائیویٹ بینک ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak