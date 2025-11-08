اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کیخلاف کیس میں محمدعلی مرزاکو فریق بننے کی اجازت
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے انجینئر مرزا محمد علی کی اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے خلاف دائر مرکزی کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست منظور کر لی۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ آپ نے تو صرف سادہ درخواست دی ہے ، اس کے ساتھ کوئی مواد منسلک نہیں کیا، اس پر درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ مرکزی کیس کے تمام کاغذات پہلے ہی جمع ہیں، ہم صرف فریق بننے کی اجازت چاہتے ہیں، عدالت نے انجینئر مرزا محمد علی کوکیس میں فریق بننے کی اجازت دیتے ہوئے سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی ۔