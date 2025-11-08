صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجینئر رانا عبدالجبارقائداعظم تھرمل پاورلمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹوآفیسر مقرر

  • پاکستان
انجینئر رانا عبدالجبارقائداعظم تھرمل پاورلمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹوآفیسر مقرر

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )انجینئرڈاکٹر رانا عبدالجبارقائداعظم تھرمل پاورلمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹوآفیسر مقرر،پنجاب حکومت نے تقرری کانوٹیفکیشن جاری کردیا۔

 ڈاکٹررانا عبدالجبار پاور سیکٹرمیں 33سال سے مختلف شعبوں میں وسیع تجربہ کے حامل ہیں، رانا عبدالجباربطور ایم ڈی این ٹی ڈی سی، سی ای او فیسکو اور آئیسکواپنی خدمات سرانجام دے چکے ہیں، نیشنل گرڈ کمپنی سے انہوں نے بطور جنرل مینیجر ایچ وی ڈی سی این جی سی اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ لے لی پنجاب حکومت نے قائداعظم تھرمل پاور لمیٹڈ میں چیف ایگزیکٹوکی تقرری کیلئے ماہرین سے درخواستیں وصول کیں، سخت سلیکشن پراسیس سے رانا عبدالجبار کو موزوں ترین امیدوارقراردیاگیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ترکیہ کا 2026 میں ہائی سپیڈ ٹرین لانچ کرنے کا اعلان

فرانس: شہری کو اپنے باغ سے 8 لاکھ ڈالر مالیت کا سونا مل گیا

تنہائی دماغ کو کمزور اور یادداشت کو متاثر کرتی :تحقیق

یونان-البانیہ کی سرحد پر مکڑیوں کا سب سے بڑا جال دریافت

یورپی گیمر کا 144 گھنٹوں تک گیم کھیل کر ریکارڈ قائم

وولوِرین مینڈک اپنی ہڈیاں توڑ کر پنجے نکالتا ہے اور حملہ کرتا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak