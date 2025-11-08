انجینئر رانا عبدالجبارقائداعظم تھرمل پاورلمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹوآفیسر مقرر
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )انجینئرڈاکٹر رانا عبدالجبارقائداعظم تھرمل پاورلمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹوآفیسر مقرر،پنجاب حکومت نے تقرری کانوٹیفکیشن جاری کردیا۔
ڈاکٹررانا عبدالجبار پاور سیکٹرمیں 33سال سے مختلف شعبوں میں وسیع تجربہ کے حامل ہیں، رانا عبدالجباربطور ایم ڈی این ٹی ڈی سی، سی ای او فیسکو اور آئیسکواپنی خدمات سرانجام دے چکے ہیں، نیشنل گرڈ کمپنی سے انہوں نے بطور جنرل مینیجر ایچ وی ڈی سی این جی سی اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ لے لی پنجاب حکومت نے قائداعظم تھرمل پاور لمیٹڈ میں چیف ایگزیکٹوکی تقرری کیلئے ماہرین سے درخواستیں وصول کیں، سخت سلیکشن پراسیس سے رانا عبدالجبار کو موزوں ترین امیدوارقراردیاگیا تھا۔