میڈیکل کالجز میں 3سال کیلئے انٹری ٹیسٹ قبول نہیں:پی ایم اے
فریش طلباء کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی:ڈاکٹر کامران نمائندہ متاثرہ والدین ، نمائندہ طلبہ کا بھی مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ پنجاب کے میڈیکل کالجز میں 3سال کیلئے انٹری ٹیسٹ کی قبولیت ناقابل فہم اور بلاجواز ہے ، فریش طلباء کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ جو طلباء 2024 ء میں میرٹ پر داخلہ سے محروم رہ گئے اُن کو کیونکر 2025 ئمیں چور دروازہ سے داخلہ دیا جا سکتا ہے ، محکمہ صحت پنجاب کی میڈیکل کالجز میں اعلان کردہ داخلہ پالیسی مستحق طلباء کے ساتھ نا انصافی ہے ،حکومت نوٹس لے ۔ان خیالات کا اظہار پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے رہنماؤں ڈاکٹر کامران ، ڈاکٹرملک علیم نواز، ڈاکٹر نادر خان، پروفیسر ڈاکٹر شاہد ملک، ڈاکٹر ریاض ذوالقرنین ، ڈاکٹر واجد علی، پروفیسر ڈاکٹر وسیم ، نمائندہ متاثرہ والدین طلحہ، نمائندہ متاثرہ طلباء نے پی ایم اے ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کیا۔انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے گزشتہ روزپنجاب بھر کے میڈیکل کالجز میں 2025-26 ئداخلہ پالیسی کا اعلان کیا جس کی رو سے 2024-2023 ئکو بھی داخلہ کا اہل قرار دیا اور اس کی ذمہ داری پی ایم ڈی سی پر ڈال کر حال ہی میں ایف ایس سی کرنے والے نوجوان مستحق طلباء کے ساتھ سراسر زیادتی اور ناانصافی کی ، دنیا بھر میں اس طرح کے امتحانات کے ذریعہ 3سال کیلئے Acceptance کی کوئی مثال نہیں ،پنجاب حکومت انصاف پر مبنی سندھ، NUST، آغا خان کی طرح 2025 کی سیٹوں کیلئے صرف 2025 ء کا ٹیسٹ پاس کرنیوالے امیدوار طلبہ کو اُن کا جائز حق دے ۔