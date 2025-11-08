گھوٹکی کے کچے میں ڈاکو لڑ پڑے اشتہاری سمیت 13ہلاک،پولیس اہلکار شہید
سیلرا گینگ 7،شر کے 6کارندے شامل، 17زخمی، تصادم رکوانے کیلئے آپریشن کے دوران امجد علی نشانہ بنا، سپرد خاک رینجرز وپولیس کی کارروائی میں بدنامِ زمانہ ڈاکو شاہو کوش مارا گیا،رحیم یار خان کے 12اہلکاروں کی شہادت میں ملوث تھا
گھوٹکی (نمائندہ دنیا)گھوٹکی کے کچے میں ڈاکو باہم لڑ پڑے ، جس کے نتیجے میں 13 کارندے مارے گئے ، تصادم رکوانے کے دوران مقابلے میں پولیس اہلکار بھی جاں بحق ہوگیا، دوسری جانب رینجرز وپولیس کی مشترکہ کارروائی میں بدنامِ زمانہ ڈاکو شاہو کوش مارا گیا، ملزم رحیم یار خان کے 12 اہلکاروں کی شہادت میں ملوث تھا۔ تفصیلات کے مطابق گھوٹکی کی تحصیل اوباڑو کے کچے میں دو مسلح ڈاکوؤں کے گروپوں سیلرا گینگ اور شر گینگ کے ڈاکوؤں کے تصادم کے نتیجے میں 13 کارندے ہلاک اور 17 سے زائد زخمی ہوگئے ، سیلرا گینگ کے 7 اور شر گینگ کے 6 کارندے مارے گئے ۔ تصادم رکوانے کے لیے پولیس اور رینجرز نے رونتی کے کچے میں مشترکہ آپریشن کیا، اس دوران پولیس اور ڈاکوؤں میں جھڑپ ہوگئی، جس میں پولیس اہلکار امجد علی ڈرگھ شہید ہوگیا۔
ایس ایس پی گھوٹکی کے مطابق تصادم کے خاتمے اور مسلح ڈاکوؤں کی گرفتاری تک آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب شہید پولیس اہلکار کی نمازِ جنازہ ادا کردی گئی، شہید پولیس اہلکار امجد ڈرگھ کو آبائی گاؤں جان محمد ڈرگھ میں سپردخاک کردیا گیا، امجد ڈرگھ نے بیوی، ایک بیٹی، دو بیٹے سوگوار چھوڑے ہیں۔ دریں اثنا تصادم کے خاتمے کے لیے پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری ہے ، جس کی قیادت ڈی آئی جی سکھر فیصل عبداللہ، ایس ایس پی گھوٹکی انور کھیتران اور رینجرز وِنگ کمانڈر کررہے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری اور جدید اسلحہ و مشینری کے ساتھ ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر کارروائی میں مصروف ہیں۔ دورانِ آپریشن بدنامِ زمانہ ڈاکو شاہو کوش مارا گیا، ملزم رحیم یار خان میں 12 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے واقعے میں ملوث تھا۔ شاہو کوش کے خلاف 30 سے زائد سنگین مقدمات درج اور سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی، مزید ڈاکوؤں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے آپریشن کا دائرہ وسیع کردیا گیا۔