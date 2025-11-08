صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانیوں کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر فروخت کرنے والا ملزم گرفتار

انیس10ویب سائٹس پر ڈیٹا بیچ رہا تھا، ہارڈ ڈسک، موبائلز، لیپ ٹاپ برآمد

اسلام آباد(دنیا نیوز) این سی سی آئی اے نے پاکستانیوں کا ڈیٹا سرعام انٹرنیٹ پر فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا،دو ماہ قبل پاکستانیوں کا ڈیٹا سرعام فروخت کرنے کا معاملہ سامنے آنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے نوٹس لے کر این سی سی آئی اے کو کارروائی کا حکم دیا تھا،این سی سی آئی اے ذرائع کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ کے حکم پر تحقیقات عمل میں لائی گئیں اور ویب سائٹس پر پاکستانیوں کا ڈیٹا فروخت کرنے والے انیس احمد شاہ کو گرفتار کیا، ملزم کا تعلق تحصیل دریا خان ضلع بھکر سے ہے ،ذرائع نے بتایا کہ ملزم کے قبضے سے ایک ٹیرا بائٹ کی ہارڈ ڈسک، موبائل فونز، لیپ ٹاپ برآمد ہوئی ہے ، وہ 10 سے زائد ویب سائٹس پر ڈیٹا بیچ رہا تھا۔

