پاکستان اورایران مل کر اقبال ڈے منائیں گے :عظمیٰ بخاری
دونوں ملک گہری مذہبی اور ثقافتی مماثلت رکھتے ،ایرانی وفد سے ملاقات ،گفتگو
لاہور(دنیانیوز)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے ایرانی وفد سے ملاقات کی اور ان کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا ۔ایرانی وفد میں ڈائریکٹر برائے اوورسیز افیئرزڈاکٹر احمد نوروزی،عباس محمد نژاد، مرتضیٰ شمسی اور علی محمدی نافچی شامل تھے ۔ عظمیٰ بخاری نے وفدسے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیراعلیٰ مریم نواز نے بیرون ملک روانگی سے قبل خصوصی ہدایت کی تھی کہ ایرانی مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رکھی جائے ۔ پاکستان اور ایران برادر اسلامی ممالک ہیں اورگہری مذہبی اور ثقافتی مماثلت رکھتے ہیں، ایران اور پاکستان مل کر علامہ اقبال کا دن منائیں گے ، علامہ اقبال کو پاکستان کی طرح ایران میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔ اس حوالے سے تقریب کی تیاری اور ڈیزائننگ میں محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب نے بھرپور محنت کی ہے ، جلد ہی پاکستان بالخصوص پنجاب کے صحافیوں کا ایک وفد ایران کا دورہ کرے گا، جس سے میڈیا اور ثقافت کے میدان میں باہمی تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے گا۔