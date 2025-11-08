صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اورایران مل کر اقبال ڈے منائیں گے :عظمیٰ بخاری

  • پاکستان
پاکستان اورایران مل کر اقبال ڈے منائیں گے :عظمیٰ بخاری

دونوں ملک گہری مذہبی اور ثقافتی مماثلت رکھتے ،ایرانی وفد سے ملاقات ،گفتگو

لاہور(دنیانیوز)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے ایرانی وفد سے ملاقات کی اور ان کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا ۔ایرانی وفد میں ڈائریکٹر برائے اوورسیز افیئرزڈاکٹر احمد نوروزی،عباس محمد نژاد، مرتضیٰ شمسی اور علی محمدی نافچی شامل تھے ۔ عظمیٰ بخاری نے وفدسے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیراعلیٰ مریم نواز نے بیرون ملک روانگی سے قبل خصوصی ہدایت کی تھی کہ ایرانی مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رکھی جائے ۔ پاکستان اور ایران برادر اسلامی ممالک ہیں اورگہری مذہبی اور ثقافتی مماثلت رکھتے ہیں، ایران اور پاکستان مل کر علامہ اقبال کا دن منائیں گے ، علامہ اقبال کو پاکستان کی طرح ایران میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔ اس حوالے سے تقریب کی تیاری اور ڈیزائننگ میں محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب نے بھرپور محنت کی ہے ، جلد ہی پاکستان بالخصوص پنجاب کے صحافیوں کا ایک وفد ایران کا دورہ کرے گا، جس سے میڈیا اور ثقافت کے میدان میں باہمی تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بارش نہ ہوئی تو پانی کی قلت ،تہران خالی کرنا پڑ سکتا ہے:ایرانی صدر

بین الاقوامی فورس جلد غزہ میں تعینات ہوگی :ٹرمپ

روس کسی بھی وقت نیٹو پر محدود حملہ کر سکتا :جرمن جنرل

امریکا میں شٹ ڈاؤن،1200 پروازیں منسوخ

نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پر داعش سے تعلقا ت کا جھوٹا الزام

ہالینڈ :اسلام مخالف گیرٹ وائلڈرز کو شکست،38سالہ روب جیٹن سب سے کم عمر وزیراعظم بنیں گے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak