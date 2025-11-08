27ویں آئینی ترمیم کی منظوری اتفاق رائے سے ہو گی:رانا ثنا ء
اوورسیز پاکستانیوں کی انتخابی شمولیت، ججوں کے تبادلے پر اتفاقِ رائے سے فیصلے کرینگے جن نکات پر اختلاف ہوگا انہیں آئندہ کیلئے زیرِ بحث رکھا جائے گا :مشیر وزیراعظم، گفتگو
اسلام آباد (دنیا نیوز)وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری افہام و تفہیم سے کرنے کی کوشش ہے ، اتحادی جماعتوں اور متعلقہ فریقین کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرینگے ،صوبوں کو چلانا فیڈریشن اور فیڈریشن کو چلانا صوبوں کی ذمہ داری ہے ، لہٰذا یہ معاملات بات چیت اور تعاون ہی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق اور صوبوں کے درمیان بعض پہلوؤں میں عدم توازن حقیقت ہے جسے مل بیٹھ کر حل کرنا ہوگا، ترمیمی عمل کے دوران بلدیاتی نظام، اوورسیز پاکستانیوں کی انتخابی شمولیت، ججوں کے تبادلے اور الیکشن کمیشن کے دائرہکار پر بھی اتفاقِ رائے سے فیصلے کئے جائیں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ آئینی ترمیم کے سلسلے میں ایک مثبت پیشرفت شروع ہوچکی اور ایسی تجاویز زیرِ غور ہیں جن میں این ایف سی ایوارڈ کے حصے کو کم کئے بغیر آئینی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ،یہ طے ہے کہ وہی ترمیم آگے بڑھے گی جس پر سب کا اتفاق ہوگا اور جن نکات پر اختلاف ہوگا اُنہیں آئندہ کیلئے زیرِ بحث رکھا جائے گا۔