آئینی ترمیم کاڈرافٹ اتحادیوں کیساتھ شیئر کر دیا:بیرسٹر عقیل
پیپلز پارٹی بڑی اتحادی جماعت، پی ٹی آئی ہر معاملے میں رخنہ ڈالتی:وزیر مملکت تمام تجاویز ملنے پر حتمی فیصلہ کرینگے :قمر کائرہ، ‘‘ٹونائٹ وِدثمرعباس’’میں گفتگو
اسلام آباد (دنیا نیوز)وفاقی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر کام جاری ہے ، ترمیم کا ورکنگ ڈرافٹ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ترمیم کے حوالے سے اتحادیوں سے مشاورت ضروری ہے ، کیونکہ اتحادیوں کے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔اس وقت پیپلز پارٹی سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے اور ترمیم کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے ۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘ٹونائٹ وِد ثمر عباس’’ میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل ملک نے مزید کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق اتحادیوں کی تجاویز آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کا رویہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی دیکھا تھا - اُس وقت انہوں نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں، پھر مولانا فضل الرحمٰن سے ملاقات کے بعد مخالفت میں تقاریر شروع کر دیں۔انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ویسے بھی ہر چیز میں رخنہ ڈالنا ہوتا ہے ۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سی ای سی اجلاس میں کھل کر رہنماؤں سے مشورہ کیا اور سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ یہ پیپلز پارٹی کا کلچر ہے کہ ہم سب سے مشاورت کرتے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے سب نے اپنی رائے دی، کسی حد تک اتفاق رائے ہو گیا ہے ، تاہم کچھ ساتھیوں کو تحفظات بھی ہیں۔ بالآخر فیصلہ پارٹی قیادت نے کرنا ہے ۔قمر زمان کائرہ نے مزید کہا کہ ترمیم کے بارے میں حکومت کی جانب سے ابھی تمام تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ جب 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق تمام تجاویز حکومت کی جانب سے موصول ہو جائیں گی تو اس پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم زیرِ بحث نہیں ہے ، متصادم تجاویز کو میڈیا پر بیان کرنے سے ابہام پیدا ہوتا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ایجوکیشن، میجسٹریسی اور دیگر بڑے مسائل پر بحث ہونی چاہیے ۔