سپریم کورٹ بار کے نو منتخب عہدیداروں کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات
اسلام آباد (اے پی پی)چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخبصدر ہارون الرشید، سیکرٹری ملک زاہد اسلم اور ایسوسی ایشن کی 28ویں کابینہ نے گزشتہ روز ملاقات کی۔
اس موقع پر عدالتی نظام میں بہتری اور وکلا کی فلاح و بہبود سے متعلق متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔سپریم کورٹ بار کی طرف سے جاری اعلامیہ کے مطابق صدر بار نے تجویز دی کہ Advocates-on-Special-Cause))کو بھی اسی طرح مقدمات دائر کرنے کی اجازت دی جائے جیسے Advocates-on-Record))کو حاصل ہے ۔