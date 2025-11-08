صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلاء برادری پاکستان پیپلز پارٹی کا ہراول دستہ ہے :گورنر پنجاب

  • پاکستان
وکلاء برادری پاکستان پیپلز پارٹی کا ہراول دستہ ہے :گورنر پنجاب

عوام کو بلاتفریق انصاف کی فراہمی سے ہی پرامن معاشرہ کی تشکیل ممکن :گفتگو سردار سلیم سے اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے صدر کی زیر قیادت وفد کی ملاقات

 لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ عوام کو بلاتفریق انصاف کی فراہمی یقینی بناکر ہی پرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے ، معاشرے کی کامیابی کا انحصار صرف اور صرف انصاف پر مبنی ہے ، ،وکلاء برادری پاکستان پیپلز پارٹی کا ہراول دستہ ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر واجد علی شاہ گیلانی کی زیر قیادت ملاقات کرنیوالے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ جمہوریت کے استحکام اور عدلیہ کی آزادی میں وکلاء کی مثالی جدوجہد تاریخ کا حصہ ہے ،بلاول بھٹو زرداری نے بہت کم وقت میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اورعالمی سطح پر انڈیا کا مکردہ چہرہ بے نقاب کیا، بلاول بھٹو نوجوان نسل کے ہیرو اور امید کی کرن ہیں ۔علاوہ ازیں گورنر پنجاب نے سندھ پولیس کے آپریشن میں ڈاکو شاہنواز عرف شاہو اور اس کے 11 ساتھیوں کی ہلاکت پر سندھ حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے کہا ہے کہ سندھ اور پنجاب دونوں صوبوں میں متعدد مقدمات میں مطلوب ڈاکو ئوں کے خلاف کامیاب آپریشن سندھ پولیس کی بڑی کامیابی ہے ،ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فخر ہے ،شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بارش نہ ہوئی تو پانی کی قلت ،تہران خالی کرنا پڑ سکتا ہے:ایرانی صدر

بین الاقوامی فورس جلد غزہ میں تعینات ہوگی :ٹرمپ

روس کسی بھی وقت نیٹو پر محدود حملہ کر سکتا :جرمن جنرل

امریکا میں شٹ ڈاؤن،1200 پروازیں منسوخ

نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پر داعش سے تعلقا ت کا جھوٹا الزام

ہالینڈ :اسلام مخالف گیرٹ وائلڈرز کو شکست،38سالہ روب جیٹن سب سے کم عمر وزیراعظم بنیں گے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak