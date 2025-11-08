وکلاء برادری پاکستان پیپلز پارٹی کا ہراول دستہ ہے :گورنر پنجاب
عوام کو بلاتفریق انصاف کی فراہمی سے ہی پرامن معاشرہ کی تشکیل ممکن :گفتگو سردار سلیم سے اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے صدر کی زیر قیادت وفد کی ملاقات
لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ عوام کو بلاتفریق انصاف کی فراہمی یقینی بناکر ہی پرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے ، معاشرے کی کامیابی کا انحصار صرف اور صرف انصاف پر مبنی ہے ، ،وکلاء برادری پاکستان پیپلز پارٹی کا ہراول دستہ ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر واجد علی شاہ گیلانی کی زیر قیادت ملاقات کرنیوالے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ جمہوریت کے استحکام اور عدلیہ کی آزادی میں وکلاء کی مثالی جدوجہد تاریخ کا حصہ ہے ،بلاول بھٹو زرداری نے بہت کم وقت میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اورعالمی سطح پر انڈیا کا مکردہ چہرہ بے نقاب کیا، بلاول بھٹو نوجوان نسل کے ہیرو اور امید کی کرن ہیں ۔علاوہ ازیں گورنر پنجاب نے سندھ پولیس کے آپریشن میں ڈاکو شاہنواز عرف شاہو اور اس کے 11 ساتھیوں کی ہلاکت پر سندھ حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے کہا ہے کہ سندھ اور پنجاب دونوں صوبوں میں متعدد مقدمات میں مطلوب ڈاکو ئوں کے خلاف کامیاب آپریشن سندھ پولیس کی بڑی کامیابی ہے ،ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فخر ہے ،شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔