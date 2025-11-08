صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی کی وراثتی پراپرٹی کا کیس ،لاہور ہائیکورٹ کا پولیس افسروں سے اظہار ناراضگی

  • پاکستان
کراچی کی وراثتی پراپرٹی کا کیس ،لاہور ہائیکورٹ کا پولیس افسروں سے اظہار ناراضگی

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے کراچی کی وراثتی پراپرٹی کے کیس سے متعلق درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹادی،آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بتایا کہ معاملہ کراچی بھجوا دیا گیا ہے۔

 عدالت نے ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے ایس پی آپریشنز ماڈل ٹاؤن اخلاق تارڑ کے حق میں بیان دینے پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی بیک کر رہے ہیں ۔عدالت نے آئی جی سے کہا کہ اسی طرح کے افسر ہوں گے تو آپ کا یہاں عدالتوں میں وقت گزرے گا ،آ پ کیلئے مشورہ ہے کہ ایس پی اخلاق تارڑ کو فیلڈ میں تعینات نہ کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بارش نہ ہوئی تو پانی کی قلت ،تہران خالی کرنا پڑ سکتا ہے:ایرانی صدر

بین الاقوامی فورس جلد غزہ میں تعینات ہوگی :ٹرمپ

روس کسی بھی وقت نیٹو پر محدود حملہ کر سکتا :جرمن جنرل

امریکا میں شٹ ڈاؤن،1200 پروازیں منسوخ

نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پر داعش سے تعلقا ت کا جھوٹا الزام

ہالینڈ :اسلام مخالف گیرٹ وائلڈرز کو شکست،38سالہ روب جیٹن سب سے کم عمر وزیراعظم بنیں گے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak