کراچی کی وراثتی پراپرٹی کا کیس ،لاہور ہائیکورٹ کا پولیس افسروں سے اظہار ناراضگی
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے کراچی کی وراثتی پراپرٹی کے کیس سے متعلق درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹادی،آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بتایا کہ معاملہ کراچی بھجوا دیا گیا ہے۔
عدالت نے ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے ایس پی آپریشنز ماڈل ٹاؤن اخلاق تارڑ کے حق میں بیان دینے پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی بیک کر رہے ہیں ۔عدالت نے آئی جی سے کہا کہ اسی طرح کے افسر ہوں گے تو آپ کا یہاں عدالتوں میں وقت گزرے گا ،آ پ کیلئے مشورہ ہے کہ ایس پی اخلاق تارڑ کو فیلڈ میں تعینات نہ کیا جائے ۔