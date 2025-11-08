دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف کارروائی کا حکم
سڑکوں پر بینرز آویزاں کئے جائیں، صرف لاہور پر فوکس نہ کریں:جسٹس شاہد کریم جسٹس (ر)علی اکبر دوبارہ چیئرمین جوڈیشل واٹر کمیشن مقرر، سماعت10نومبر تک ملتوی
لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے جسٹس (ر) علی اکبر قریشی کو دوبارہ چیئرمین جوڈیشل واٹر کمیشن مقرر کرتے ہوئے تمام متعلقہ محکموں کو ان کی معاونت کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سموگ سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ شہر میں کل سے کوئی دھواں چھوڑنے والی گاڑی نظر نہیں آنی چاہیے **، جو گاڑی دھواں چھوڑے اسے موقع پر بند کر دیا جائے ۔ عدالت نے ہدایت دی کہ سڑکوں پر عوامی آگاہی کے لیے بینرز آویزاں کیے جائیں اور مہم کو دو سے تین ہفتے تک سختی سے جاری رکھا جائے ۔عدالت نے مزید کہا کہ محکمہ ماحولیات کا فوکس صرف لاہور تک محدود نہیں ہونا چاہیے ، بلکہ پورے صوبے میں مؤثر کارروائی کی جائے ۔ عدالت نے حکم دیا کہ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر تعینات اہلکاروں کا ڈیوٹی روسٹر عدالت کے ساتھ شیئر کیا جائے ۔سماعت کے دوران ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے اظہارِ ناراضی کیا اور ریمارکس دیے کہ محکمہ ماحولیات کے افسران کو آج کل سڑکوں پر متحرک ہونا چاہیے ۔عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ **پرانے ٹائر پراسس کرنے والے پلانٹس کے خلاف کارروائی کی جائے ۔ افسرِ محکمہ ماحولیات نے بتایا کہ عدالتی احکامات کے بعد 60 ٹن پرانے ٹائرز پکڑے گئے ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب سمیت دیگر شہروں میں بھی ایسے پلانٹس موجود ہیں۔کیس کی مزید سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔