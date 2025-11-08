صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ:جدید ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم نافذ،2ایڈیشنل رجسٹرار مقرر

  • پاکستان
لاہور ہائیکورٹ:جدید ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم نافذ،2ایڈیشنل رجسٹرار مقرر

لاہور(کورٹ رپورٹر )چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم کی ہدایت پر لاہور ہائیکورٹ میں جدید ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم نافذ کردیا گیا ،

اس سسٹم کی اہمیت کے پیش نظر دو ایڈیشنل رجسٹرار کو بھی تعینات کردیا گیا،یہ ایک جامع اور موثر اصلاحاتی نظام ثابت ہوگا ہے جس کی مدد سے عدالتی ریکارڈ کی حفاظت، معیاری درجہ بندی، باقاعدہ نگہداشت اور شفاف و محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائیگا، نئے نظام کے تحت ڈیجیٹل فائل ٹریکنگ سسٹم، کمپیوٹرائزڈ موومنٹ انڈیکس اور کاپی پٹیشن ٹریکنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے ،علاوہ ازیں کاپی برانچ کی کارکردگی بہتر بنا کر وکلا اور سائلین کو بروقت مصدقہ نقول کی فراہمی یقینی بنائی جارہی ہے ، فعال اور پرانی فائلوں کی سکیننگ اور ڈیجیٹل طور پر محفوظ بنانے کا عمل بھی جاری ہے ، ریکارڈ رومز کی تنظیم نو، فائلوں کی درجہ بندی، فائل لیبلنگ سسٹم اور ماحول کی بہتری کے لیے انتظامی اصلاحات بھی متعارف کروائی گئی ہیں۔

