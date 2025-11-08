رائیونڈ اجتماع ، سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری :مقررین
مختلف نشستوں سے مولانا عبدالرحمن،مولانا اسماعیل ،مولانا زبیر و دیگر کے خطابات شرکا ء کی تعداد 4لاکھ سے تجاوز کرگئی ،ریلو ے سٹیشن پر سکیورٹی کے سخت انتظامات
رائیونڈ(این این آئی،آئی این پی )رائیونڈ میں تبلیغی جماعت کا عالمی اجتما ع جاری ہے ، شرکا ء کی تعداد 4لاکھ سے تجاوز کرگئی، گزشتہ روز اجتماع کی مختلف نشستوں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبد الرحمن ممبئی ،مولانا اسماعیل گودرہ ،قاری زبیر ،ِمولانا ابراہیم دیولہ سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہی امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے ،معاشرے کی اصلاح کیلئے سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے ،آج کا مسلمان ذلیل ورسوا ہورہا ہے ،حقیقی خالق کو منا لیں،احوال کی درستگی خود بخود ہو جائے گی،اخلاق،معاملات،معاشرت سب کو اسلامی بنانے کی ضرورت ہے ،اغیار کی نقالی کو چھوڑ کر آقائے کائنات ؐکی اطاعت کو اپنا لینے میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہیں ۔علمائے کرام نے مزید کہا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو کچھ بوئیں گے وہی آگے جاکر کاٹیں گے ،اپنے گھروں میں اسلام نافذ کریں ،اپنے دلوں کو قرآن حکیم کی تلاوت سے روشن کریں،دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات مل جائے گی ،اپنے اخلاق،معاملات اور اعمال کی بہتری کیلئے دینی ماحول کو اپنائیں ، آج پوری دنیا میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس کا سبب صرف اور صرف دین محمدی سے دوری ہے۔
دین کے کام کو کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ،رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر رب کو منانا اور دن کی روشنی میں اس کی مخلوق کی خدمت کرنے سے کامیابی کے راستے کھلیں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ اپنے دلوں میں رب کا خوف اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا تو کامیابی قدم چومے گی۔دریں اثناء گزشتہ روز ہزاروں کی تعداد میں قریبی اضلاع سے بھی شہریوں نے اجتماع میں شرکت کی اور نماز جمعہ ادا کی۔ادھر کراچی سے آنے والی ٹرینوں کے ذریعے مندوبین کی آمد کا سلسلہ جمعہ کے روز بھی جاری رہا،سموگ کی وجہ سے ماسک کی فروخت میں اضافہ دیکھا گیا،ریلو ے سٹیشن پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے تھے ،اجتماع کے پہلے مرحلے میں دیر، باجوڑ، چترال، سرگودھا، خوشاب، میانوالی، بھکر اور صوبہ سندھ کے مندوبین شریک ہیں جبکہ اٹک، کشمیر، اسلام آباد، چکوال، جہلم اور راولپنڈی سے بھی وفود پہنچ چکے ہیں،پہلا مرحلہ 9 نومبر کو نمازِ فجر کے بعد حضرت مولانا ابراحیم دیولہ کی رقت آمیز اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔