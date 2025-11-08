صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں ترامیم عوام کے حق کیلئے نہیں ہوتیں:تھنک ٹینک

  • پاکستان
یہ بڑے لوگوں کی جنگ :حسن عسکری ، ڈیڈ لاک کی کیفیت نہیں:سلمان غنی پہلے بھی پیپلزپارٹی کا بڑا کردار تھا:رسول بخش ، قانون مذہبی مسودہ نہیں:یحیٰ فرید

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ27 ویں آئینی ترمیم منظور ہو ہی جائے گی ، درحقیقت پاکستان کے عوام کا ترامیم سے کوئی تعلق نہیں ، یہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے ، یہاں ترامیم عوام کے حق کیلئے نہیں ہوا کرتیں ، اس کے ضرورت مند امرا ئہیں ، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق ترامیم منظور ہو جاتی ہیں ۔دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ 27 ویں ترمیم میں بھی پیپلزپارٹی پہلے کی طرح شور مچاتی رہے گی اور ووٹ دے گی ، حکومت بھی کچھ نہ کچھ واپس کر لے گی۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ پاکستان پیپلزپارٹی 243 آرٹیکل پر راضی ہوچکی ، اس کا اختلاف کچھ چیزوں پر ہے ، ڈیڈ لاک کی کیفیت نہیں ، آئینی عدالت کا قیام اور آرٹیکل 243 دونوں پارٹیوں کی ضرورت ہے ، پی پی ایک سیاسی ایشو بنانے کی کوشش کرے گی ، اس مرتبہ انہوں نے 18 ویں ترمیم کو سیاسی ایشو بنانے کی کوشش کی ۔تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا ہے کہ18 ویں ترمیم منظور کرانے میں پیپلزپارٹی کا بڑا کردار تھا ، اس میں صوبوں کو بہت اختیارات ملے تھے ، پاکستان میں وفاق مضبوط تھا صوبے کمزور تھے اسی لیے 18 ویں ترمیم کی ضرورت تھی ۔ ماہر قانون یحیی فرید نے کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے ، 40 سال کی ہسٹری میں 26 ترامیم ہو چکیں ، قانون کوئی مذہبی مسودہ ہے نہ یہ آسمان سے اترا،یہ انسانوں کا بنایا ہوا فارمولہ ہے ، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی قوانین کو بہتر بنانا ہی ہو گا ۔ 

