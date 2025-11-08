آئین کچلنے کیلئے لوگ پارلیمنٹ میں بٹھائے گئے: حافظ نعیم
26ویں ترمیم کے ذریعے پہلے ہی کھلواڑ ہو چکا ، آئین کا ازسرِنو جائزہ لیا جائے حکومت مرضی کے ججز تعینات کرنا چاہتی ،وکلا تحریک شروع کریں :خطاب
مردان (نمائندہ دنیا )جماعتِ اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ آئین میں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آئین کا ازسرِنو جائزہ لے کر اسے مکمل طور پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے مردان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا، حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی مرضی کے ججز تعینات کرنا چاہتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ آئین کو کچلنے کے لئے چُن چن کر لوگ پارلیمنٹ میں بٹھائے گئے ہیں \"انہوں نے مزید کہا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے پہلے ہی آئین کی روح کے ساتھ کھلواڑ کیا جا چکا جبکہ 27ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی پر ایک اور حملہ ہے ، حافظ نعیم نے ملک بھر کے وکلاء سے اپیل کی کہ وہ مجوزہ ترمیم کے خلاف بھرپور تحریک شروع کریں ، انہوں نے کہا کہ آج 78 برس گزرنے کے باوجود عوام کو انصاف نہیں مل رہا، جماعتِ اسلامی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت اسی وقت پروان چڑھے گی جب وہ انٹرا پارٹی انتخابات کو یقینی بنائیں گی، کیونکہ موروثی سیاست حقیقی جمہوریت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ۔