شاندانہ گلزار،اسدقیصرنے اسلام آبادہائیکورٹ میں نئی درخواستوں کیلئے بائیومیٹرک کروالی
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )پی ٹی آئی کی رکنِ قومی اسمبلی شاندانہ گلزار نے وزیراعظم کی جعلی تصویر پوسٹ کرنے کے الزام میں پیکا ایکٹ کے تحت درج مقدمے کو اسلام آباد ہائیکورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
شاندانہ گلزار جمعہ کو اسلام آباد ہائیکورٹ پہنچیں اورمقدمے کے خلاف درخواست دائر کرنے کیلئے بائیو میٹرک تصدیق کروائی۔ ادھرٍسابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے بھی مختلف کیسز کی تفصیلات کیلئے اسلام آبادہائیکورٹ میں نئی درخواست دائر کرنے کیلئے بائیو میٹرک تصدیق کروا لی ہے ۔