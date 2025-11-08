صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاندانہ گلزار،اسدقیصرنے اسلام آبادہائیکورٹ میں نئی درخواستوں کیلئے بائیومیٹرک کروالی

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )پی ٹی آئی کی رکنِ قومی اسمبلی شاندانہ گلزار نے وزیراعظم کی جعلی تصویر پوسٹ کرنے کے الزام میں پیکا ایکٹ کے تحت درج مقدمے کو اسلام آباد ہائیکورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

 شاندانہ گلزار جمعہ کو اسلام آباد ہائیکورٹ پہنچیں اورمقدمے کے خلاف درخواست دائر کرنے کیلئے بائیو میٹرک تصدیق کروائی۔ ادھرٍسابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے بھی مختلف کیسز کی تفصیلات کیلئے اسلام آبادہائیکورٹ میں نئی درخواست دائر کرنے کیلئے بائیو میٹرک تصدیق کروا لی ہے ۔ 

