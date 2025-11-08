پی ٹی آئی وفد کی ایازصادق سے ملاقات اپوزیشن لیڈرکی تعیناتی پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(نامہ نگار)سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے بیرسٹر گوہر علی خان کی قیادت میں پی ٹی آئی پارلیمانی وفد نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔
وفد میں اسد قیصر سمیت اپوزیشن کے دیگر ارکان قومی اسمبلی شامل تھے ۔ملاقات میں قومی اسمبلی میں قائدِ حزبِ اختلاف کی تعیناتی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا مطالبہ پیش کیا۔ ایاز صادق نے وفد کو بتایا کہ یہ معاملہ فی الحال عدالت میں زیرِ سماعت ہے اور عدالتی فیصلے کے بعد اس پر غور کیا جائے گا۔