27ویں ترمیم کا عمل 14نومبر تک کیا مکمل ہوسکے گا؟
وفاق پر دفاع سمیت اہم اخراجات کا بھاری بوجھ،ملکر راستہ نکالنا ہوگا
(تجزیہ:سلمان غنی)
حکمران اتحاد کی دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے مجوزہ آئینی ترامیم میں فوجی عہدوں سے متعلق ترمیم کو چھوڑ دیا ہے اور این ایف سی و دیگر ترامیم پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سیاسی موقف بنانے کی کوشش کی ہے ۔ اس مرحلے پر جب حکومت آئین کی 27ویں ترمیم کے حوالے سے سنجیدہ ہے اور وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ بڑھا کر اضافی فنڈنگ حاصل کرنا چاہتی ہے ، تو کیا وہ ایسا کر پائے گی؟ موجودہ حالات میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اپنی فنڈنگ سے مطمئن ہیں جبکہ وفاق پریشان دکھائی دیتا ہے ۔ این ایف سی سے مراد بجٹ میں صوبوں کا حصہ ہے ۔ ابتدا میں این ایف سی کی بنیاد صرف صوبوں کی آبادی تھی، مگر ساتویں ایوارڈ سے پسماندگی، غربت، محصولات کی وصولی اور دیگر عوامل بھی مدِ نظر رکھے گئے ۔ این ایف سی کے مطابق پنجاب کو تقریباً 52 فیصد، سندھ کو 24اعشاریہ 5،خیبرپختونخوا کو 14اعشاریہ 12اور بلوچستان کو تقریباً دس فیصد حصہ ملتا تھا ،لیکن نئی ترمیم میں اس تقسیمِ نو کی تجویز دی گئی ہے جس میں صوبوں کے حصے کم کیے جانے کا پلان ہے ۔ سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 243 کی حمایت کے باوجود کیا پیپلز پارٹی این ایف سی کی تقسیم اور دیگر معاملات میں اپنا موقف برقرار رکھ سکے گی؟ اور کیوں وہ تعلیم اور آبادی جیسے امور کی مرکز کو واپسی میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے ؟پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے فوائد کا کریڈٹ لیتی ہے اور اسی لیے اس معاملے میں حساس ہے ۔
حالانکہ مشکل حالات کے باوجود صوبے وسائل سے نسبتاً مالا مال دکھائی دیتے ہیں۔ حالیہ سیلاب میں پنجاب کی وزیراعلیٰ نے اپنے وسائل سے ریلیف فراہم کرنے پر زور دیا، جبکہ بلاول اور سندھ کی قیادت بیرونی امداد کے لیے دباؤ بڑھاتی دکھائی دی۔ دوسری طرف وفاق پر بڑے اخراجات ہیں،قرضوں کے سود کی ادائیگی 800 ارب سے زائد ہے جبکہ دفاعی اخراجات بھی وفاق پر بھاری بوجھ ہیں، اس لیے مل کر حل تلاش کرنا ضروری ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ تعلیم اور آبادی جیسے اہم شعبے صوبوں پر نہیں چھوڑے جا سکتے اور ان کی ذمہ داری مرکز پر ہونی چاہیے ۔ آئینی عدالتوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ چاروں صوبوں کو برابر نمائندگی ملنی چاہیے ، عمومی تاثر بھی یہی ہے کہ وہ عدلیہ پر حکومتی تسلط برداشت نہیں کرے گی۔ ادھر اپوزیشن جماعتیں بھی 27ویں ترمیم کو 18ویں ترمیم کے خاتمے کے مترادف قرار دے رہی ہیں۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے اسے مسترد کردیا ہے ۔ مولانا فضل الرحمن اپنی سیاسی اہمیت برقرار رکھنے کی کوشش میں ہیں، مگر 26ویں ترمیم کے وقت جیسی قوت انہیں حاصل نہیں۔ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو دو تہائی اکثریت حاصل ہے ، تاہم سینیٹ میں حمایت کے لیے رابطے جاری ہیں۔ اس تمام صورتحال میں ممکن ہے کہ ترمیمی عمل 14 نومبر تک مکمل نہ ہو۔