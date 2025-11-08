صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27ویں ترمیم کا عمل 14نومبر تک کیا مکمل ہوسکے گا؟

  • پاکستان
27ویں ترمیم کا عمل 14نومبر تک کیا مکمل ہوسکے گا؟

وفاق پر دفاع سمیت اہم اخراجات کا بھاری بوجھ،ملکر راستہ نکالنا ہوگا

(تجزیہ:سلمان غنی)

حکمران اتحاد کی دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے مجوزہ آئینی ترامیم میں فوجی عہدوں سے متعلق ترمیم کو چھوڑ دیا ہے اور این ایف سی و دیگر ترامیم پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سیاسی موقف بنانے کی کوشش کی ہے ۔ اس مرحلے پر جب حکومت آئین کی 27ویں ترمیم کے حوالے سے سنجیدہ ہے اور وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ بڑھا کر اضافی فنڈنگ حاصل کرنا چاہتی ہے ، تو کیا وہ ایسا کر پائے گی؟ موجودہ حالات میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اپنی فنڈنگ سے مطمئن ہیں جبکہ وفاق پریشان دکھائی دیتا ہے ۔ این ایف سی سے مراد بجٹ میں صوبوں کا حصہ ہے ۔ ابتدا میں این ایف سی کی بنیاد صرف صوبوں کی آبادی تھی، مگر ساتویں ایوارڈ سے پسماندگی، غربت، محصولات کی وصولی اور دیگر عوامل بھی مدِ نظر رکھے گئے ۔ این ایف سی کے مطابق پنجاب کو تقریباً 52 فیصد، سندھ کو 24اعشاریہ 5،خیبرپختونخوا کو 14اعشاریہ 12اور بلوچستان کو تقریباً دس فیصد حصہ ملتا تھا ،لیکن نئی ترمیم میں اس تقسیمِ نو کی تجویز دی گئی ہے جس میں صوبوں کے حصے کم کیے جانے کا پلان ہے ۔ سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 243 کی حمایت کے باوجود کیا پیپلز پارٹی این ایف سی کی تقسیم اور دیگر معاملات میں اپنا موقف برقرار رکھ سکے گی؟ اور کیوں وہ تعلیم اور آبادی جیسے امور کی مرکز کو واپسی میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے ؟پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے فوائد کا کریڈٹ لیتی ہے اور اسی لیے اس معاملے میں حساس ہے ۔

حالانکہ مشکل حالات کے باوجود صوبے وسائل سے نسبتاً مالا مال دکھائی دیتے ہیں۔ حالیہ سیلاب میں پنجاب کی وزیراعلیٰ نے اپنے وسائل سے ریلیف فراہم کرنے پر زور دیا، جبکہ بلاول اور سندھ کی قیادت بیرونی امداد کے لیے دباؤ بڑھاتی دکھائی دی۔ دوسری طرف وفاق پر بڑے اخراجات ہیں،قرضوں کے سود کی ادائیگی 800 ارب سے زائد ہے جبکہ دفاعی اخراجات بھی وفاق پر بھاری بوجھ ہیں، اس لیے مل کر حل تلاش کرنا ضروری ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ تعلیم اور آبادی جیسے اہم شعبے صوبوں پر نہیں چھوڑے جا سکتے اور ان کی ذمہ داری مرکز پر ہونی چاہیے ۔ آئینی عدالتوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ چاروں صوبوں کو برابر نمائندگی ملنی چاہیے ، عمومی تاثر بھی یہی ہے کہ وہ عدلیہ پر حکومتی تسلط برداشت نہیں کرے گی۔ ادھر اپوزیشن جماعتیں بھی 27ویں ترمیم کو 18ویں ترمیم کے خاتمے کے مترادف قرار دے رہی ہیں۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے اسے مسترد کردیا ہے ۔ مولانا فضل الرحمن اپنی سیاسی اہمیت برقرار رکھنے کی کوشش میں ہیں، مگر 26ویں ترمیم کے وقت جیسی قوت انہیں حاصل نہیں۔ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو دو تہائی اکثریت حاصل ہے ، تاہم سینیٹ میں حمایت کے لیے رابطے جاری ہیں۔ اس تمام صورتحال میں ممکن ہے کہ ترمیمی عمل 14 نومبر تک مکمل نہ ہو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بارش نہ ہوئی تو پانی کی قلت ،تہران خالی کرنا پڑ سکتا ہے:ایرانی صدر

بین الاقوامی فورس جلد غزہ میں تعینات ہوگی :ٹرمپ

روس کسی بھی وقت نیٹو پر محدود حملہ کر سکتا :جرمن جنرل

امریکا میں شٹ ڈاؤن،1200 پروازیں منسوخ

نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی پر داعش سے تعلقا ت کا جھوٹا الزام

ہالینڈ :اسلام مخالف گیرٹ وائلڈرز کو شکست،38سالہ روب جیٹن سب سے کم عمر وزیراعظم بنیں گے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak