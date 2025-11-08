صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے میں کرپشن:8ڈائریکٹروں سمیت 85افسر عہدوں سے فارغ

  • پاکستان
سی ڈی اے میں کرپشن:8ڈائریکٹروں سمیت 85افسر عہدوں سے فارغ

ہٹائے گئے افسروں میں2ڈپٹی ڈی جیز ،ایڈیشنل ڈائریکٹر،9ڈپٹی ڈائریکٹرز،2اسسٹنٹ ڈائریکٹرز،اکاؤنٹ ،آڈٹ افسرشامل اے ، بی، سی اور ڈی فہرستیں تیار،ابھی صرف آخری پرعمل ہوا:ذرائع،ان افسروں کو نئی تعیناتی کیلئے کلیئر ہونا پڑیگا:چیئرمین

اسلام آباد(یاسرملک)وفاقی ترقیاتی ادارے (سی ڈی اے )میں محکمانہ تحقیقات کا سامنا کرنے والے 85افسروں کو عہدوں سے ہٹادیا گیا، ان میں اہم عہدوں پر تعینات گریڈ 19کے 14اور گریڈ 18کے 7افسر بھی شامل ہیں، ہٹائے گئے افسروں کیخلاف کرپشن، بدانتظامی، نااہلی، فرائض سے غفلت اور دیگر الزامات بھی ہیں، خالی عہدوں پر اچھی ساکھ کے حامل افسروں کو تعینات کیا جائے گا، سی ڈی اے سے ہٹ کر بھی اچھی شہرت کے حامل افسروں کو تعینات کیا سکتا ہے ،سی ڈی اے کے نوٹیفکیشن کے مطابق جن افسروں کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے ان میں ڈائریکٹر واٹر ڈسٹری بیوشن و ڈائریکٹر جنرل اسلام آباد واٹر، ڈائریکٹر ٹریننگ اکیڈمی و ڈائریکٹر لیبر ریلیشن، ڈائریکٹر لا، ڈائریکٹر ایڈمن و ایچ آر اسلام آباد واٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایڈمن ایچ آر ایم سی آئی ، ڈپٹی ڈی جی میٹرو بس ،ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ آپریشن و ایڈیشنل انچارج 1122 ، ڈائریکٹر ایم پی او، ڈائریکٹر بی سی ایس، ڈائریکٹر ورکس، ڈائریکٹر انوائرنمنٹ ایسٹ ، ڈپٹی ڈائریکٹر ایس ڈبلیو ایم، ڈپٹی ڈائریکٹر اربن تھری، ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر سپلائی، ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ سکیپ، ڈپٹی ڈائریکٹر پاکستان میٹرو بس سروس۔۔۔

ڈپٹی ڈائریکٹر کوآرڈی نیشن ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پارلیمنٹ ہائوس، ڈپٹی ڈائریکٹر سملی ڈیم، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن ایچ آر لا اسلام آباد، ڈپٹی ڈائریکٹر پی اینڈ سی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ سکیپ پارک ،اکائونٹ آفیسر، ڈپٹی اکائونٹ آفیسر، آڈٹ آفیسر، 2گرداورزاور 6پٹواری بھی شامل ہیں۔سی ڈی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ عہدوں سے ہٹائے جانے والے افسروں کیخلاف مختلف محکمانہ انکوائریاں چل رہی ہیں تاہم ذرائع کے مطابق ان کیخلاف کرپشن، بدانتظامی، نا اہلی، فرائض سے غفلت اور دیگر نوعیت کے الزامات ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف شکایات پر چیئرمین کی ہدایت پر 4 فہرستیں تیار کی گئیں، جن میں اے ، بی، سی اور ڈی فہرستیں شامل ہیں، پہلے مرحلے میں ڈی لسٹ میں شامل افسروں کیخلاف کارروائی کرکے انہیں ہیومن ریسورس ڈیپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے ،جب تک ان افسروں کیخلاف انکوائریوں کا فیصلہ نہیں آتا، انہیں کسی عہدے پر تعینات نہیں کیا جائے گا۔چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ جن افسروں کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے انہیں نئی تعیناتی سے قبل زیرسماعت انکوائریوں میں خود کو کلیئر کرنا پڑے گا،ادارے میں شفافیت لانا ہماری ترجیح ہے ، اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں کچھ مزید اقدامات بھی کئے جائیں گے ، ادارے میں بدعنوانی، غفلت اور اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکن ٹیم کی آج پاکستان آمد، ون ڈے ، ٹی 20 سکواڈ کا اعلان

عروشہ سعید کا اسلامک سالیڈیریٹی گیمز میں کانسی کا تمغہ

آسٹریلیا:بال ٹیمپرنگ پرعرفان جونیئر پر5میچزکی پابندی

وہاب ریاض پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے کنسلٹنٹ مقرر

اسلامک سالیڈیریٹی گیمز ،پاکستانی باکسر فاطمہ کی سیمی فائنل میں رسائی

عالمی سنوکر چیمپئن شپ: پاکستان کے محمد سجاد ایونٹ سے باہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak