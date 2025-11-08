سی ڈی اے میں کرپشن:8ڈائریکٹروں سمیت 85افسر عہدوں سے فارغ
ہٹائے گئے افسروں میں2ڈپٹی ڈی جیز ،ایڈیشنل ڈائریکٹر،9ڈپٹی ڈائریکٹرز،2اسسٹنٹ ڈائریکٹرز،اکاؤنٹ ،آڈٹ افسرشامل اے ، بی، سی اور ڈی فہرستیں تیار،ابھی صرف آخری پرعمل ہوا:ذرائع،ان افسروں کو نئی تعیناتی کیلئے کلیئر ہونا پڑیگا:چیئرمین
اسلام آباد(یاسرملک)وفاقی ترقیاتی ادارے (سی ڈی اے )میں محکمانہ تحقیقات کا سامنا کرنے والے 85افسروں کو عہدوں سے ہٹادیا گیا، ان میں اہم عہدوں پر تعینات گریڈ 19کے 14اور گریڈ 18کے 7افسر بھی شامل ہیں، ہٹائے گئے افسروں کیخلاف کرپشن، بدانتظامی، نااہلی، فرائض سے غفلت اور دیگر الزامات بھی ہیں، خالی عہدوں پر اچھی ساکھ کے حامل افسروں کو تعینات کیا جائے گا، سی ڈی اے سے ہٹ کر بھی اچھی شہرت کے حامل افسروں کو تعینات کیا سکتا ہے ،سی ڈی اے کے نوٹیفکیشن کے مطابق جن افسروں کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے ان میں ڈائریکٹر واٹر ڈسٹری بیوشن و ڈائریکٹر جنرل اسلام آباد واٹر، ڈائریکٹر ٹریننگ اکیڈمی و ڈائریکٹر لیبر ریلیشن، ڈائریکٹر لا، ڈائریکٹر ایڈمن و ایچ آر اسلام آباد واٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایڈمن ایچ آر ایم سی آئی ، ڈپٹی ڈی جی میٹرو بس ،ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ آپریشن و ایڈیشنل انچارج 1122 ، ڈائریکٹر ایم پی او، ڈائریکٹر بی سی ایس، ڈائریکٹر ورکس، ڈائریکٹر انوائرنمنٹ ایسٹ ، ڈپٹی ڈائریکٹر ایس ڈبلیو ایم، ڈپٹی ڈائریکٹر اربن تھری، ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر سپلائی، ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ سکیپ، ڈپٹی ڈائریکٹر پاکستان میٹرو بس سروس۔۔۔
ڈپٹی ڈائریکٹر کوآرڈی نیشن ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پارلیمنٹ ہائوس، ڈپٹی ڈائریکٹر سملی ڈیم، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن ایچ آر لا اسلام آباد، ڈپٹی ڈائریکٹر پی اینڈ سی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ سکیپ پارک ،اکائونٹ آفیسر، ڈپٹی اکائونٹ آفیسر، آڈٹ آفیسر، 2گرداورزاور 6پٹواری بھی شامل ہیں۔سی ڈی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ عہدوں سے ہٹائے جانے والے افسروں کیخلاف مختلف محکمانہ انکوائریاں چل رہی ہیں تاہم ذرائع کے مطابق ان کیخلاف کرپشن، بدانتظامی، نا اہلی، فرائض سے غفلت اور دیگر نوعیت کے الزامات ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف شکایات پر چیئرمین کی ہدایت پر 4 فہرستیں تیار کی گئیں، جن میں اے ، بی، سی اور ڈی فہرستیں شامل ہیں، پہلے مرحلے میں ڈی لسٹ میں شامل افسروں کیخلاف کارروائی کرکے انہیں ہیومن ریسورس ڈیپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے ،جب تک ان افسروں کیخلاف انکوائریوں کا فیصلہ نہیں آتا، انہیں کسی عہدے پر تعینات نہیں کیا جائے گا۔چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ جن افسروں کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے انہیں نئی تعیناتی سے قبل زیرسماعت انکوائریوں میں خود کو کلیئر کرنا پڑے گا،ادارے میں شفافیت لانا ہماری ترجیح ہے ، اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں کچھ مزید اقدامات بھی کئے جائیں گے ، ادارے میں بدعنوانی، غفلت اور اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔