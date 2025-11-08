صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27ویں کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی آسکتی :وزیر مملکت قانون

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے 27ویں کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی آسکتی ہے ۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کے دوران بیرسٹر عقیل ملک نے کہا آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 کرنے کی تجویز ہے ۔

ججز کے تبادلے میں انتظامیہ کا کردار نہیں ہونا چاہیے ، اس معاملے پر پیپلز پارٹی کی تجویز اچھی ہے ، حکومت ضرور غور کرے گی۔ اگر مرکزی نکات پر اتفاق ہوگیا ہے تو ہم آگے بڑھیں گے ، اراکین کی دہری شہریت نہیں ہوسکتی تو بیوروکریسی کی کیوں ہو۔ نہیں معلوم بلاول بھٹو نے بیوروکریسی کی دہری شہریت نہ ہونے پر کیوں اتفاق نہیں کیا، آئینی عدالت کو پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کے دیگر نکات پر عمل سے مشروط نہ کرے ۔ بیرسٹر عقیل ملک نے یہ بھی کہا کہ میثاق جمہوریت کے وقت دہشت گردی کی صورت حال ایسی نہیں تھی، جیسی آج ہے ، بلاول نے کہا تھا کہ آئینی عدالت کے حوالے سے ہم آہنگی موجود ہے ۔ 

