27ویں کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی آسکتی :وزیر مملکت قانون
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے 27ویں کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی آسکتی ہے ۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کے دوران بیرسٹر عقیل ملک نے کہا آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 کرنے کی تجویز ہے ۔
ججز کے تبادلے میں انتظامیہ کا کردار نہیں ہونا چاہیے ، اس معاملے پر پیپلز پارٹی کی تجویز اچھی ہے ، حکومت ضرور غور کرے گی۔ اگر مرکزی نکات پر اتفاق ہوگیا ہے تو ہم آگے بڑھیں گے ، اراکین کی دہری شہریت نہیں ہوسکتی تو بیوروکریسی کی کیوں ہو۔ نہیں معلوم بلاول بھٹو نے بیوروکریسی کی دہری شہریت نہ ہونے پر کیوں اتفاق نہیں کیا، آئینی عدالت کو پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کے دیگر نکات پر عمل سے مشروط نہ کرے ۔ بیرسٹر عقیل ملک نے یہ بھی کہا کہ میثاق جمہوریت کے وقت دہشت گردی کی صورت حال ایسی نہیں تھی، جیسی آج ہے ، بلاول نے کہا تھا کہ آئینی عدالت کے حوالے سے ہم آہنگی موجود ہے ۔