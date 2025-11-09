صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آذربائیجان کے یوم فتح پر پاکستانی طیاروں کی گھن گرج : معرکہ حق میں دنیا نے ہماری جنگی صلاحیتیں دیکھیں : شہباز شریف

دشمن کے 7 بہترین جنگی طیارے مار گرائے ، کامیابیوں کا جشن مناتے ہمیں مستقبل پر بھی نظر رکھنی ہے ، وزیراعظم پاکستان ترکیہ کا ساتھ کبھی نہیں بھولیں گے،صدر آذربائیجان، شہباز شریف سے اردوان کی ملاقات ،فیلڈ مارشل بھی شریک

اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)باکو میں آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں پاکستانی طیارو ں کی گھن گرج نے دیکھنے والوں کالہو گرمایا، وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے خطا ب میں کہا معرکہ حق میں دنیا نے ہماری جنگی صلاحیتیں دیکھیں،پاکستان نے دشمن کے 7 بہترین جنگی طیارے مار گرائے ، کامیابیوں کا جشن مناتے ہمیں مستقبل پر بھی نظر رکھنی ہے ۔وزیراعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں خصوصی دعوت پر شرکت کی،پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہبازشریف نے کہا یوم فتح کی تقریب میں شرکت میرے لیے باعث فخر ہے ، پاکستان کے عوام کی طرف سے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

پاکستان، آذربائیجان اور ترکیے نے ہمیشہ دوستی اور یکجہتی کا ثبوت دیا، پاکستان، آذربائیجان اور ترکیے کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔معرکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی جنگی صلاحیتیں دیکھیں، افواج پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کرتے ہوئے 7 طیارے گرائے ۔کامیابیوں کا جشن مناتے ہوئے ہمیں مستقبل پر بھی نظر رکھنی ہے ۔امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر میں امن کے لیے کردار ادا کیا، بھارتی جارحیت کے دوران پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر آذربائیجان اور ترکیے کا شکر گزار ہوں، معرکہ حق کی کامیابی کے جشن میں آذربائیجان کے دستے کی شرکت اہمیت کاحامل ہے ۔تقریب میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے قومی ترانے بجائے گئے ، پاک فوج کا خصوصی دستہ یوم فتح کی پریڈ میں شریک ہوا اور قومی پرچم تھامے ہوئے پاکستانی فوجی دستے نے مہمانوں کو سلامی دی، جے ایف 17 تھنڈر ، ایف 16 طیاروں اور پاکستانی ہیلی کاپٹروں نے بھی ترکیے اور آذربائیجان کے ساتھ مل کر فلائی پاسٹ میں حصہ لیا۔

زمین پر ٹینکوں اور میزائلوں کی نمائش بھی کی گئی۔ دیکھنے والوں نے پاکستان، آذربائیجان اور ترکیے کے فوجی دستوں کی مہارت کو خوب سراہا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان، پاکستان اور ترکیہ نے باہمی تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے ۔ ترکیہ اور پاکستان نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا، اس کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ آذربائیجان کے یوم فتح کی 5ویں تقریب میں شرکت پر خوشی ہے ، آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہم نے اتحاد اور یکجہتی سے آگے بڑھتے رہنا ہے ، ہم تین ملک ایک خاندان کی مانند ہیں، پاکستان، ترکیے اور آذربائیجان کا اتحاد مزید مضبوط ہوگا، کاراباخ کی فتح سے ناانصافی کے ایک دور کا خاتمہ ہوا، امن معاہدہ آذربائیجان اور آرمینیا کی قیادت کی دانشمندی کا ثبوت ہے ۔اس موقع پر وزیراعظم شہبازشریف سے ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات ہوئی، جس میں چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے ۔

ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دوطرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔وزیر اعظم نے ترکیہ کے یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر اردوان اور ترکیہ کے برادر عوام کو تہنیتی مبارکباد پیش کی اور پاکستان، ترکیہ دوستی کے ایک طویل پرجوش تقریبات کو سراہا جو دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور پائیدار تعلقات کی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہیں۔وزیراعظم نے ترکیہ کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور عوام سے عوام کے روابط پر مشتمل ایک وسیع شراکت داری میں تبدیل کرنے کے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔اس حوالے سے یہ طے پایا کہ ترکیہ کا ایک وزارتی وفد جلد ہی پاکستان کا دورہ کرے گا۔دونوں رہنماؤں نے باہمی تشویش کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر قریبی رابطہ کاری جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور خطے اور وسیع تر مسلم دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے اپنی مشترکہ خواہش کا اعادہ کیا۔

