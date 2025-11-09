اسلام آباد ہائیکورٹ : خاتون، بچیاں اغوا کیس میں پولیس تفتیش ناقص جے آئی ٹی تشکیل دینے کا حکم
ڈائریکٹر کرائمز کے مساوی عہدے کا افسر تعینات کر کے تفتیشی افسر وں،پولیس کے کردار کا جائزہ لیا جائے ،جسٹس محسن اختر وفاقی سیکرٹری داخلہ ، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پنجاب کو بھی اپنی سطح پر انکوائری کی ہدایت ، 20نومبر تک رپورٹ طلب
اسلام آباد (رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ نے خاتون ،بچیوں کے اغوا کیس میں پولیس تفتیش ناقص قرار دیکر جے آئی ٹی تشکیل دینے کا حکم دیدیا، عدالت نے قومی ایئرلائن کے سابق سی ای او مشرف رسول، وقاص احمد اور سہیل علیم کے درمیان مالی لین دین کے تنازع سے متعلق مقدمات پر اہم فیصلہ جاری کرتے ہوئے تحقیقات کے لئے ڈی جی ایف آئی اے کو جے آئی ٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔
جسٹس محسن اخترکیانی کی عدالت نے وقاص احمد اور سہیل علیم کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات خارج کرنے کی درخواست پر سماعت کے دوران پولیس کی اب تک کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اورحکم دیا کہ جے آئی ٹی تمام مقدمات کی آزادانہ اور غیرجانبدارانہ تحقیقات کرے ، تحقیقات کے دوران خاتون اور کم سن بچوں کے اغوا سے متعلق جرائم میں تفتیشی افسران اور پولیس اہلکاروں کے کردار کا بھی جائزہ لیا جائے ،عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور وفاقی سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی کہ ڈائریکٹر کرائمز کے مساوی عہدے کا افسر جے آئی ٹی میں تعینات کیا جائے اور آئندہ سماعت پر مقدمات کے تمام پہلوؤں پر مشتمل رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔
وفاقی سیکر ٹر ی داخلہ لاہور سے خاتون ثنا اور اس کی تین کم سن بیٹیوں کے اغوا کے مقدمے کو ایک مثالی کیس بنائیں ،حکمنامہ میں کہاگیاکہ لاہور پولیس کو وا قعہ کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی اور نہ ہی یہ معاملہ ان کے علم میں لایا گیا ، عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ ، آئی جی پنجاب ، سیکرٹری داخلہ پنجاب اور حکومت پنجاب کو ہدایت کی کہ وہ اس وا قعہ پر فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنی سطح پر انکوائری شروع کریں ، 17 ستمبر 2025 کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی روشنی میں تحقیقات کی جائیں جس میں خاتون ثنا اور اس کی تین بچیوں کو لاہور سے اغوا ہوتے دیکھا گیا ۔ ،عدالت نے اس معاملے پر 20 نومبر تک رپورٹ طلب کر لی،تحریری حکم نامے کے مطابق سہیل علیم کی اہلیہ اور تین بچیوں کو لاہور سے خلافِ ضابطہ گرفتار کیا گیا تھا ۔