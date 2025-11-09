27ویں ترمیم کے 80فیصد نکات پر مشاورت مکمل، باقی آج حل کر لیں گے :فاروق ایچ نائیک
اسلام آباد(این این آئی)پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق ایچ نائیک نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے 80 فیصد نکات پر مشاورت مکمل ہو چکی ہے، 20 فیصد معاملات کو (آج) اتوار تک مکمل کر لیا جائے گا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ایچ نائیک نے بتایا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ججز کی تقرری سے متعلق آرٹیکل 175 تک مشاورت مکمل ہو چکی ہے ، امید ہے اتفاق رائے سے قانون سازی ہو گی۔اس موقع پر وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون وانصاف کامشترکہ اجلاس اتوار کو 11 بجے دوبارہ ہوگا، انہوں نے مزید بتایا کہ تمام ممبرز نے لگن کے ساتھ مسودے کو دیکھا، 60 فیصد شقوں پر بحث مکمل ہوگئی۔