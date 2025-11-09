پاکستان کیخلاف منفی پروپیگنڈا بھارتی ، افغان میڈیا کا وطیرہ، وزارت اطلاعات
سوشل میڈیا ویریفیکیشن ٹول کے مطابق وائرل ویڈیو اے آئی سے تیار کی گئی:بیان افغان سوشل میڈیا ہینڈلر نے پاک فوج پر مسجد کی بے حرمتی کا جھوٹا الزام لگایا تھا
اسلام آباد (اے پی پی)وزارتِ اطلاعات و نشریات پاکستان نے افغان میڈیاکی پاکستان مخالف جعلی اور گمراہ کن خبروں کا پول کھول دیااور کہا ہے کہ بھارت اور افغانستان جعلی مواد کے ذریعے پاک فوج اور ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی سازش میں مصروف ہیں،پاکستان اور پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا مہم بھارتی اور افغان میڈیا کا وطیرہ بن چکی۔
وزارتِ اطلاعات و نشریات پاکستان نے جاری بیان میں واضح کیا ہے کہ کسی پاکستانی یا عالمی میڈیا نے مسجد یا قرآن کی مبینہ بے حرمتی کی کوئی تصدیق نہیں کی،افغان اکاؤنٹس باقاعدگی سے پاکستان مخالف مواد شائع کرکے مذہبی جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں،سوشل میڈیا ویریفیکیشن ٹول کے مطابق وائرل ویڈیو حقیقی فوٹیج نہیں بلکہ اے آئی سے تیار کی گئی ہے ۔
وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق جھوٹی مہم کا آغاز ایک سیاسی بیان سے ہوا جسے افغان اکاؤنٹس نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا،عوامی ردعمل کے 14 گھنٹے بعد افغان اکاؤنٹ نے اعتراف کیا کہ ویڈیو اے آئی سے تیار کی گئی تھی۔ یاد رہے افغان سوشل میڈیا ہینڈلر نے اپنے اکاؤنٹ سے جھوٹا دعوی کیاتھا کہ پاک فوج نے مسجد اور قرآنِ مجید کی بے حرمتی کی اور اپ لوڈ ویڈیو میں فوجی اہلکاروں پر مسجد میں کتوں کے استعمال کا بے بنیاد الزام لگایا ۔