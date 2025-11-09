شوہر نے بیوی کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں،خاتون موقع پر جاں بحق
اسلام آباد (آن لائن) اسلام آباد کے تھانہ سنبل کی حدود میں گھریلو جھگڑے کے دوران ایک سکیورٹی گارڈ نے اپنی بیوی کو کلہاڑی کے وار کرکے بے دردی سے قتل کر دیا۔
پولیس کے مطابق ملزم نے طیش میں آ کر بیوی کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں جس کے نتیجے میں خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی۔واقعہ کے بعد ملزم جائے وقوعہ سے فرار ہوگیا، تاہم اسلام آباد پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور سراغ رساں ٹیموں کی مدد سے اسے پنجاب کے علاقے سے گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزم سے تفتیش جاری ہے جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔