پتوکی، 35 کروڑ روپے مالیت کی 230 کنال سرکاری اراضی واگزار

  پاکستان
پتوکی، 35 کروڑ روپے مالیت کی 230 کنال سرکاری اراضی واگزار

قصور(نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف، چیف سیکرٹری پنجاب کمشنر لاہور ڈویژن اور ڈی سی عمران علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نشتررحمان لودھی کا پیرافورس کے ہمراہ قبضہ مافیا کیخلاف بڑا ایکشن۔۔۔

 ہنجرا کوٹھی پتوکی میں تقریباً 35کروڑ روپے مالیت کی 230کنال سرکاری اراضی واگزارکرواکر مقدمہ درج کرواتے ہوئے سرکاری اراضی پر کاشت کرنے والے افراد کو حوالہ پولیس کردیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نشتررحمان لودھی کاکہنا ہے کہ سرکاری اراضی کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی۔

