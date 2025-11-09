صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی ترمیم پربارگیننگ ہوئی نہ ارکان لاپتہ، حکومت خوش

  • پاکستان
آئینی ترمیم پربارگیننگ ہوئی نہ ارکان لاپتہ، حکومت خوش

اسلام آباد(سہیل خان) آئین میں 27ویں ترمیم کے موقع پر اپوزیشن کے بائیکاٹ کے باوجود پارلیمنٹ کا ماحول غیر معمولی طور پر پُرسکون رہا، جبکہ حکومت نے دو تہائی اکثریت حاصل کرلی۔

 26ویں ترمیم کے دوران پیدا ہونے والی بدمزگی کے برعکس اس بار تمام جماعتوں نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ چار جماعتوں نے خوشگوار ماحول میں ترمیمی مسودے پر اپنی تجاویز پیش کیں جبکہ سیاسی بارگینگ کے تمام راستے بند دکھائی دئیے ۔ ذرائع کے مطابق بندوبست پہلے ہی خاموشی سے مکمل کرلیا گیا تھا۔ بعض اختلاف کرنے والوں کی نمائشی مخالفت کو محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ قرار دیا جا رہا ہے ۔اے این پی کے سینیٹر ایمل ولی خان نے اپنی جماعت کے تین ارکان سمیت غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا جس سے حکومت کی پوزیشن مستحکم ہوئی اور ترمیم کے حق میں 64 ارکان کی حمایت حاصل ہوگئی۔ ان کے اعلان کے بعد بعض حلقوں کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ پارلیمانی حلقوں میں اسے مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے جبکہ غلام گردشوں میں خوشگوار تبصرے سننے کو ملے ۔

بارگینگ کی شوقین جماعتوں پر سخت تنقید کی گئی۔دلچسپ امر یہ ہے کہ اس بار کسی جماعت کے ارکان کے لاپتہ ہونے یا دباؤ کے خدشات سامنے نہیں آئے ، جبکہ پچھلی ترمیم کے دوران بعض جماعتوں کو اپنے ارکان کی تلاش میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پیپلزپارٹی کے اراکین غیر معمولی طور پر پرجوش نظر آئے جیسے کوئی اہم کامیابی حاصل کرنے جا رہے ہوں۔پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے قانون و انصاف کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، تاہم جے یو آئی کے اچانک اجلاس چھوڑنے پر چیئرمین کمیٹی فاروق ایچ نائیک حیران رہ گئے ۔ بتایا گیا کہ مسلم لیگ(ن)، ایم کیوایم پاکستان، اے این پی اور بلوچستان عوامی پارٹی نے مجوزہ ڈرافٹ میں اپنی ترامیم پیش کیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ 48 شقوں اور 25 صفحات پر مشتمل ہے جو منظوری کے بعد فوری طور پر نافذالعمل ہوگا۔

