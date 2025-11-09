آئینی ترمیم سے عوام پر کیا اثرات پڑینگے ؟سینیٹرز خاموش
آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی خوش، مسلم لیگ ن نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی خوشخبری دی
اسلام آباد(ایس ایم زمان) ایوان بالا میں پیش ہونے والی 27 ویں آئینی ترمیم کے پاکستانی عوام کی زندگیوں اور ملک معیشت پر ممکنہ اثرات کے حوالے سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، تاہم حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے گزشتہ روز ان سوالات کو اٹھانے کی زحمت نہیں گوارا کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر خوش تھی کہ این ایف سی ایوارڈ کے صوبائی حصہ کو تبدیل کرنے کا معاملہ نہیں چھیڑا گیا جبکہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والی مسلم لیگ ن کے وفاقی وزیر قانون و انصاف نے بتایا کہ 27 ویں ترمیم چارٹر آف ڈیموکریسی کے نفاذ کے لیے پیش کی جا رہی ہے جس میں آئینی عدالت کا قیام بھی شامل ہے۔
جمعیت علماء پاکستان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کے مطابق 26 ویں ترمیم کو واپس کیا جا رہا ہے اور جے یو آئی کے ساتھ 26 ویں ترمیم منظور کراتے ہوئے بات کی گئی تھی، اس سے انحراف کیا جا رہا ہے ۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر ایمل ولی نے کہا کہ صوبوں کے اختیارات میں کمی نہیں کی جا رہی، اس لیے وہ ترمیم کی حمایت کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ 27 ویں آئینی ترمیم منگل تک ایوان بالا اور قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گی۔ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت قائم ہوگی، ہائی کورٹ ججز کی تعیناتی و تبادلے کی ذمہ داری ہوگی، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کا عہدہ ختم اور نیشنل سٹرٹیجک کمانڈ کے کمانڈر کا عہدہ تخلیق کیا جائے گا۔
فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف فلیٹ کی تنخواہ اور مراعات ایگزیکٹو طے کرے گا، جبکہ صدر اور گورنر کے خلاف کریمنل کیسز کی مدت محدود ہوگی۔تاہم سوال یہ ہے کہ پاکستانی شہری اپنے عوامی نمائندوں سے یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ تیرہ ماہ قبل منظور کی گئی 26 ویں ترمیم اور 8 نومبر کو پیش کی گئی 27 ویں آئینی ترمیم سے ان کی زندگی میں کیا بہتری آئے گی، اور آیا عام پاکستانی کو یہ سوال کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ 27 ویں ترمیم سے پاکستان کی معاشی حالت میں کوئی بہتری آئے ؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے مقامی حکومت کے نظام کو مضبوط کیا جائے اور چھوٹے صوبوں یا حکومت کے اختیارات کو عوامی سطح پر بلدیات تک منتقل کیا جائے ۔