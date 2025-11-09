ماس ٹرانزٹ کے ٹی کیش کارڈ کی قیمت میں 100 فیصد اضافہ
مسافروں کیلئے پہلے کارڈ کی قیمت 130روپے رکھی گئی تھی ،اب 260کر دی گھر بیٹھے کارڈ کے حصول کیلئے ڈلیوری چارجز وصول کئے جا رہے :ماس ٹرانزٹ اتھارٹی
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور سمیت پنجا ب بھر کے شہریوں کیلئے ماس ٹرانزٹ میں سفر مزید مہنگا ،پنجاب حکومت نے ٹی کیش کارڈ کی قیمت میں 100 فیصد اضافہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے ماس ٹرانزٹ میں سفر کرنے والوں کیلئے ٹی کیش کارڈ کی قیمت 130 روپے رکھی تھی اب 260 روپے کر دی ہے ۔کارڈ کی اصل قیمت 130 روپے برقرار ہے تاہم اس پر 130 روپے کے اضافی ڈلیوری چارجز عائد کر دیئے گئے ہیں ،اب شہریوں کو ایک ہی کارڈ کیلئے دگنی رقم ادا کرنا پڑ رہی ہے اورنئی پالیسی کے تحت یہ کارڈ گھروں میں ڈلیور کیا جا رہا ہے ۔
حکومتی اقدام سے میٹرو بس، اورنج ٹرین اور سپیڈو بس میں روزانہ سفر کرنیوالے لاکھوں مسافر اس پالیسی سے متاثر ہو رہے ہیں۔صرف لاہور میں تقریباً چار لاکھ شہری روزانہ ماس ٹرانزٹ استعمال کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے 130 روپے کا وعدہ کیا مگر حقیقت میں 260 روپے وصول کر رہی ہے ۔ دوسری طرف جی ایم آپریشنز ماس ٹرانزٹ اتھارٹی عزیر شاہ کا کہنا ہے کہ مسافروں کی سہولت کے پیش نظر گھر بیٹھے کارڈ حاصل کرنے کی سہولت متعارف کروائی گئی اور اسی لئے ڈلیوری چارجز وصول کئے جا رہے ہیں۔