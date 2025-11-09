صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھو انڈس لائرز فورم کا احتجاجی مارچ

کراچی(سٹاف رپورٹر)سندھو انڈس لائرز فورم نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف نیو ہائی کورٹ پارکنگ سے کراچی پریس کلب تک احتجاجی مارچ کیا، جس کی قیادت فورم کے صدر ایڈووکیٹ عاقب راجپر اور دیگر وکلا نے کی۔

مظاہرین نے وفاقی حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم دراصل 18ویں ترمیم کو لپیٹنے اور صوبائی خودمختاری ختم کرنے کی کوشش ہے ،ترمیم کے تحت صوبوں کے مالیاتی و عدالتی نظام کو مرکز کے ماتحت لانے کی سازش کی جا رہی ہے ، جس سے وفاقی اکائیوں کے درمیان اختیارات کا توازن متاثر ہوگا، 27ویں ترمیم دراصل صوبائی خودمختاری سلب کرنے کا راستہ ہموار کر رہی ہے ، جو سندھ سمیت تمام صوبوں کے مفادات کے خلاف ہے ۔ وکلا کا کہنا تھا یہ ترمیم سندھ کے خلاف ایک سازش ہے جسے ہر صورت مسترد کیا جائے گا۔

