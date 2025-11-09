صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ :کیسوں کی سماعت کیلئے ترمیم شدہ ججز روسٹر جاری

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کی منظوری کے بعدعدالت عالیہ میں کیسوں کی سماعت کیلئے ترمیم شدہ ججز روسٹر جاری، ٹیکس، فوجداری، سول اور کمرشل اپیلوں پر سماعت کیلئے 10 ڈویژن بینچ، حکم امتناعی، ضمانت، حبس بے جا، اندراج مقدمہ، جائیداد کیسوں کی سماعت کیلئے 26 سنگل بینچ۔۔۔

 جبکہ چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا،جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ٹیکس کمرشل نوعیت کی اپیلوں اورجسٹس حسن نواز کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ٹیکس ریفرنسز ،جسٹس شمس محمود کی سربراہی میں دو رکنی بینچ بینکنگ اور سول اپیلوں ،جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نیب، انسداد دہشت گردی کیسز کی اپیلوں ،جسٹس فیصل زمان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سول اپیلوں ،جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ بھی سول اپیلوں پر سماعت کرے گا ،جسٹس شہرام سرور کی سربراہی میں دو رکنی بینچ قتل، اقدام قتل سمیت فوجداری اپیلوں ،جسٹس فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ منشیات کیسز کی اپیلوں اورجسٹس سلطان تنویر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تمام نوعیت کی سول اپیلوں پر سماعت کرے گا۔

