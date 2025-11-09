ایچ پی وی ویکسین مہم کے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کئے جا سکے
سندھ حکومت نے 3 سال کی ویکسین خریداری کیلئے 797 ملین روپے مختص کر دیے مہم نتائج کو بنیاد بناکر ویکسین کو ای پی آئی پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ذرائع
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک،خبر ایجنسی ) شہر قائد سمیت سندھ بھر میں لڑکیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی حفاظتی HPV ویکسین مہم کے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کرنے کے باوجود حکومت سندھ نے اس ویکسین کی خریداری کے لیے 797ملین روپے مختص کردیے ۔ مذکورہ رقم سے 3 سال کے لیے ویکسین خریدی جائے گی، ویکسین کو 2026ء سے بچوں کے حٖفاظتی ٹیکہ جات پروگرام (EPI) میں شامل کیا جائے گا۔ کراچی سمیت سندھ میں گزشتہ ماہ ستمبر میں شروع کی گئی ایچ پی وی ویکسین مہم 15دن کے لیے شروع کی گئی تھی جس میں والدین کی اکثریت نے عدم اعتماد کا اظہارکرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو ویکسین لگوانے سے انکار کردیا تھا۔ کراچی سمیت سندھ بھر کی 9 سے 15 سال کی 4.1 ملین لڑکیوں کو ویکسین لگانے کا ہدف دیا گیا تھا مگر مہم اپنا ہدف مکمل نہ کرسکی۔
سرکاری و پرائیویٹ اسکولوں میں بھی زیرتعلیم لڑکیوں کی اکثریت نے ویکسین لگوانے سے مکمل انکار کیا۔ یہ ویکسین بین الاقوامی تنظیم نے فراہم کی تھی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اس مہم کے نتائج کو بنیاد بناکر ویکسین کو ای پی آئی پروگرام میں شامل کرے گی۔ کراچی میں اس مہم کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جاسکے ۔ای پی آئی کے جاری کردہ اعداد و شمارکے مطابق کراچی کے ضلع کیماڑی میں اس مہم کی شرح صرف 16 فیصد رہی۔ ایچ پی وی ویکسین مہم کے دوران والدین کی اکثریت نے اسکول جانے والی اپنی بچیوں کو ویکسین لگوانے سے انکار کیا جبکہ فکسڈ سینٹر اور دیگر مقامات پر بھی والدین نے اپنی بچیوں کو ویکسین نہیں لگوائی۔محکمہ صحت کے ماتحت حفاظتی ٹیکہ جات نے دعویٰ کیا ہے کہ ویکسین مہم کامیاب رہی لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے ۔
ویکسین مہم کی ناکامی کی بڑی وجہ محکمہ صحت کی جانب سے تشہیری اور آگامی مہم چلائے جانے کے باوجود والدین کی جانب سے کوئی موثر رسپانس نہیں دیکھنے میں آیا۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے ویکسین کی افادیت کو اجاگرکیا گیا لیکن بیانیہ غیر موثر رہا۔ ویکسین مخالف عناصر نے سوشل میڈیا پر ویکسین کے خلاف منفی مہم چلائی جو خاصی موثر رہی اور سوشل میڈیا پر AI کے ذریعے ایسی ویڈیو بناکر چلائی گئی جس کی وجہ سے والدین میں خوف وہراس پیدا کیا گیا۔ بین الاقوامی تنظیم GAVI نے حکومت پاکستان کو ایک کروڑ 30 لاکھ ویکسین مفت فراہم کی تھی۔ مہم کے دوران سندھ میں 4.1 ملین لڑکیوں کو حفاظتی ویکسین لگانے کا ہدف رکھا گیا تھا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ 15 دن مہم میں مطلوبہ ہدف پورا نہیں کیا جاسکا تاہم EPI نے اس ویکسین مہم کے حوالے اعدادوشمار جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں 65 فیصد لڑکیوں کو حفاظتی لگائی گئی ہے ۔ HPV خیبرپختونخوا اور بلوچستان میں نہیں لگی۔ طبی ماہرین کاکہنا ہے کہ ملک میں ڈائریا، ملیریا، ڈینگی سمیت مختلف بیماریوں سے سالانہ لاکھوں افراد مر جاتے ہیں لیکن نہ جانے حکومت پاکستان ایچ پی وی ویکسین کو ترجیحی بنیادوں پر بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام میں کیوں شامل کررہی ہے ۔
ذرائع کے مطابق HPV ویکسین کو حکومت سندھ بچوں کے حفاظتی ٹیکہ پروگرام میں شامل کرنا چاہتی ہے ، اس لیے اس ویکسین کی 15 روزہ مہم چلائی گئی تھی جو ایک ٹیسٹ چیک کیا گیا تھا۔ بچوں کے حفاظتی ٹیکہ پروگرام (ای پی آئی)کے پروچیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر راج کمار کے مطابق 3 سال کی ویکسین کے لیے حکومت سندھ نے 797 ملین رکھے ہیں، اس رقم سے ویکسین کی خریداری کی جائے گی اور ہر سال 9 سال سے 15 سال عمر تک کی لڑکیوں کو 7 لاکھ ویکسین لگائی جائے گی، مختص کی جانے والی رقم سے 3 سال کی ویکسین خریدی جائے گی۔ڈاکٹر راج کمار نے کہا کہ ویکسین کی خریداری وفاقی حکومت کرے گی لیکن اس کی خریداری میں سندھ حکومت کے ذمہ 797 ملین روپے آئے ہیں جو حکومت سندھ وفاق کو ادا کرے گی۔