ناصر بٹ کی عمران ،بشریٰ پر تنقید، پی ٹی آئی خواتین سینیٹرز کا ہنگامہ
چیئرمین سینیٹ کی ہدایت کے باوجود لیگی رکن نے تقریر جاری رکھی، ایوان میں شور بڑھ گیا ارکان کو خاموش کرائیں:چیئرمین سینیٹ، اپوزیشن کا دن ہے بولنے دیں، رانا ثنا اللہ
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر )مسلم لیگ ن کے سینیٹر ناصر محمود بٹ کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی کی خواتین سینیٹرز کا ہنگامہ ،چیئرمین سینیٹ یوسف رضاگیلانی نے ناصر محمود بٹ کو خاموش کرانے کے لیے رانا ثنااللہ سے مدد مانگ لی ، گزشتہ رز سینیٹ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کی خواتین سینیٹرز نے اس وقت ایوان میں سخت احتجاج شروع کر دیا جبکہ ناصر محمود بٹ نے اپنی تقریر کے دوران عمران خان اور بشریٰ بی بی پر تنقید شروع کر دی جس پر پی ٹی آئی کی خواتین سینیٹر نے ایوان میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ناصر محمود بٹ کو آڑے ہاتھو ں لیا ۔اس دوران قریب بیٹھے پرویز رشید ان کے پاس آئے اور انھیں پی ٹی آئی کی قیادت پر تنقید جاری رکھنے کا اشارہ کیا ، اس دوران چیئرمین سینیٹ بھی انھیں کہتے رہے کہ وہ آئینی ترمیم پر بات کریں تنقید بند کریں لیکن جب تنقید سے باز نہ آئے تو چیئرمین سینیٹ نے رانا ثنا اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ انھیں سمجھائیں جس پر رانا ثنا اللہ نے کہا کہ آج اپوزیشن کا دن ہے ، انھیں بولنے دیں ۔