صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناصر بٹ کی عمران ،بشریٰ پر تنقید، پی ٹی آئی خواتین سینیٹرز کا ہنگامہ

  • پاکستان
ناصر بٹ کی عمران ،بشریٰ پر تنقید، پی ٹی آئی خواتین سینیٹرز کا ہنگامہ

چیئرمین سینیٹ کی ہدایت کے باوجود لیگی رکن نے تقریر جاری رکھی، ایوان میں شور بڑھ گیا ارکان کو خاموش کرائیں:چیئرمین سینیٹ، اپوزیشن کا دن ہے بولنے دیں، رانا ثنا اللہ

 اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر )مسلم لیگ ن کے سینیٹر ناصر محمود بٹ کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی کی خواتین سینیٹرز کا ہنگامہ ،چیئرمین سینیٹ یوسف رضاگیلانی نے ناصر محمود  بٹ کو خاموش کرانے کے لیے رانا ثنااللہ سے مدد مانگ لی ، گزشتہ رز سینیٹ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کی خواتین سینیٹرز نے اس وقت ایوان میں سخت احتجاج شروع کر دیا جبکہ ناصر محمود بٹ نے اپنی تقریر کے دوران عمران خان اور بشریٰ بی بی پر تنقید شروع کر دی جس پر پی ٹی آئی کی خواتین سینیٹر نے ایوان میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ناصر محمود بٹ کو آڑے ہاتھو ں لیا ۔اس دوران قریب بیٹھے پرویز رشید ان کے پاس آئے اور انھیں پی ٹی آئی کی قیادت پر تنقید جاری رکھنے کا اشارہ کیا ، اس دوران چیئرمین سینیٹ بھی انھیں کہتے رہے کہ وہ آئینی ترمیم پر بات کریں تنقید بند کریں لیکن جب تنقید سے باز نہ آئے تو چیئرمین سینیٹ نے رانا ثنا اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ انھیں سمجھائیں جس پر رانا ثنا اللہ نے کہا کہ آج اپوزیشن کا دن ہے ، انھیں بولنے دیں ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کرکٹ کے فروغ ، اے سی سی ایسوسی ایٹ ممبران کی لیگ پر اتفاق

جنوبی افریقہ کوشکست ،ون ڈے سیریز پاکستان کے نام

ویمنز ورلڈکپ فائنل نے مینز ٹی 20 ورلڈکپ کا ویورشپ ریکارڈ برابر کردیا

ایشین شاٹ گن گرینڈ پریکس :پاکستان نے سلور اور برنز میڈلزجیت لئے

ہانگ کانگ سپر سکسز:پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

پاک بنگلہ دیش ہاکی سیریز 13 سے 16 نومبر تک کھیلی جائے گی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak