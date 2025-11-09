پورٹ قاسم : چینی، سیمنٹ کی اترائی تیزتر بنانے کا آغاز
کراچی(کامرس رپورٹر)وزارتِ بحری امور نے پورٹ قاسم پر چینی اور سیمنٹ کی اُترائی کے عمل کو منظم اور تیز تر بنانے کے لیے اہم اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔۔۔
یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب حالیہ رپورٹس میں بندرگاہ پر چینی کی سست رفتار اُترائی کے باعث رش اور تاخیر کی شکایات سامنے آئیں۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کی زیرِ صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں بندرگاہ کی صورتحال اور اس کی برآمدی سرگرمیوں، خصوصاً سیمنٹ اور کلنکر کی ترسیل پر اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام بندرگاہوں کی کارکردگی میں بہتری لانا ناگزیر ہے تاکہ سامان کی بروقت اور مؤثر اُترائی کو یقینی بنایا جا سکے۔