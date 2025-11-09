صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلات :فائرنگ سے قبائلی رہنما سمیت 4افراد جاں بحق

  • پاکستان
قلات :فائرنگ سے قبائلی رہنما سمیت 4افراد جاں بحق

قلات(نامہ نگار)خالق آباد منگچر میں فائرنگ قبائلی رہنما سمیت 4 افراد جاں بحق ہوگئے۔ لیویز ذرائع قلات کے تحصیل خالق آباد کے علاقہ سربند ایریا میں زرد غلام جان (سربند) کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شاکر سعداللہ ، شاکر خیر اللہ پسران مولا بخش، محمد کریم ولد محمد سکنہ کوئٹہ، محمد ظاہر ولد خالقداد اقوام لانگو موقع پر جاں بحق ہوگئے۔

ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہوگئے ۔ بلوچستان گڈز ٹرک اونرز ایسوسی ایشن کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز ٹماٹر سے بھرے ہوئے کنٹینر کو بے گا ر کر کے متعلقہ محکمے نے سخت زیادتی کی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے ،آئندہ ایسی حرکت بلوچستان گڈ ز ٹرک اونرز ایسوسی ایشن ہرگز برداشت نہیں کرے گی ۔بھرے ہوئے ٹرک کو بیگار کرنا کسی بھی قانون میں نہیں لہذا ہماری آئی جی بلوچستان ، ایس ایس پی پولیس ٹریفک اور دیگر متعلقہ اداروں سے اپیل ہے کہ ضرورت پڑنے پر بھرے ہوئے ٹرکوں کو کسی صورت بھی بے گار میں نہ پکڑا جائے بصورت دیگر ایسے عناصر کے خلاف ایسوسی ایشن سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کرکٹ کے فروغ ، اے سی سی ایسوسی ایٹ ممبران کی لیگ پر اتفاق

جنوبی افریقہ کوشکست ،ون ڈے سیریز پاکستان کے نام

ویمنز ورلڈکپ فائنل نے مینز ٹی 20 ورلڈکپ کا ویورشپ ریکارڈ برابر کردیا

ایشین شاٹ گن گرینڈ پریکس :پاکستان نے سلور اور برنز میڈلزجیت لئے

ہانگ کانگ سپر سکسز:پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

پاک بنگلہ دیش ہاکی سیریز 13 سے 16 نومبر تک کھیلی جائے گی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak