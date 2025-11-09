قلات :فائرنگ سے قبائلی رہنما سمیت 4افراد جاں بحق
قلات(نامہ نگار)خالق آباد منگچر میں فائرنگ قبائلی رہنما سمیت 4 افراد جاں بحق ہوگئے۔ لیویز ذرائع قلات کے تحصیل خالق آباد کے علاقہ سربند ایریا میں زرد غلام جان (سربند) کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شاکر سعداللہ ، شاکر خیر اللہ پسران مولا بخش، محمد کریم ولد محمد سکنہ کوئٹہ، محمد ظاہر ولد خالقداد اقوام لانگو موقع پر جاں بحق ہوگئے۔
ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہوگئے ۔ بلوچستان گڈز ٹرک اونرز ایسوسی ایشن کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز ٹماٹر سے بھرے ہوئے کنٹینر کو بے گا ر کر کے متعلقہ محکمے نے سخت زیادتی کی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے ،آئندہ ایسی حرکت بلوچستان گڈ ز ٹرک اونرز ایسوسی ایشن ہرگز برداشت نہیں کرے گی ۔بھرے ہوئے ٹرک کو بیگار کرنا کسی بھی قانون میں نہیں لہذا ہماری آئی جی بلوچستان ، ایس ایس پی پولیس ٹریفک اور دیگر متعلقہ اداروں سے اپیل ہے کہ ضرورت پڑنے پر بھرے ہوئے ٹرکوں کو کسی صورت بھی بے گار میں نہ پکڑا جائے بصورت دیگر ایسے عناصر کے خلاف ایسوسی ایشن سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوگی۔