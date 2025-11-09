صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق ایم این ایز افتخار احمد چیمہ اور لعل محمد خان انتقال کر گئے

  • پاکستان
وزیرآباد ،ملاکنڈ(اے پی پی)سابق ارکان قومی اسمبلی جسٹس (ر) افتخار احمد چیمہ اور لعل محمد خان انتقال کر گئے۔

وزیرآباد سے سابق ممبر قومی اسمبلی اور نواز شریف کے قریبی ساتھی جسٹس (ر)افتخار احمد چیمہ مختصر علالت کے بعد گزشتہ روز انتقال کر گئے ۔ وہ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ اورسابق آئی جی موٹر ویز ذوالفقاراحمد چیمہ کے بھائی تھے ۔ دوسری طرف ملاکنڈ میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما و سابق وفاقی وزیر لعل محمد خان بھی علالت کے بعد انتقال کر گئے ،وہ بھی متعدد بار رکن پارلیمنٹ رہ چکے ۔ وہ ذوالفقار بھٹو کے دورِ حکومت میں سینیٹر بھی رہے۔ گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے لعل محمد خان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔

