خیبر:مقامی حجرے میں دستی بم پھٹ گیا، 3 افراد جاں بحق
واقعہ تھانہ باڑہ کے علاقہ نالہ میں پیش آیا، پولیس کی کارروائی شروع
خیبر(مانیٹرنگ ڈیسک )خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں مقامی حجرے میں دستی بم پھٹ گیا ،3 افراد جاں بحق ہوگئے۔تفصیلات کے مطابق ضلع خیبر کے تھانہ باڑہ کے علاقہ نالہ میں واقع ایک مقامی حجرے میں گزشتہ روز اچانک دستی بم پھٹ گیا جس کے نتیجہ میں وہاں موجود 3 افراد جاں بحق ہوگئے ، اطلاع پر متعلقہ پولیس نے پہنچ کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ایس ایچ او نے کہا ہے کہ واقعہ کی نوعیت کا جائزہ لیں گے ۔